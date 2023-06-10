مدرسة في الأردن تحدد لمعلّماتها مواعيد الحمل والولادة.. والوزارة تتدخل (فيديو)

اجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد إصدار مدرسة خاصة قرارًا، الأربعاء، يُلزم المعلمات بضرورة تنظيم حملهن وبرمجة الولادة خلال العطلة الصيفية.

وحددت المدرسة الخاصة للمعلمات العاملات معها أن يكون الوضع في أشهر العطلة: يونيو/ حزيران، أو يوليو/ تموز، أو أغسطس/ آب.

وتذرّع مجلس إدارة مجموعة مدارس “الجامعة” بأن القرار جاء “لضرورة تقتضيها المصلحة العامة”، مما أجج غضب الناشطين الذين استنكروا تدخل إدارة المدرسة في خصوصية المعلمات.

ودخلت وزارة التربية والتعليم الأردنية على الخط، بعد هذا اللغط، إذ أعلنت على لسان الناطق الإعلامي أحمد المساعفة “رفضها ما صدر عن المدرسة، لتنافيه مع القيم”.

وقالت الوزارة إن موظفين تابعين لها زاروا المدرسة المذكورة للاطلاع على حيثيات القرار قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة رفضها لهذا التعميم الذي وصفته بأنه “تصرف فردي” معلنة أنها ستفتح تحقيقًا بشأنه.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المدرسة بيانًا جديدًا تراجعت فيه عن محتوى التعميم، وقالت “نؤكد أن هذا التعميم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه”.

وتابع البيان “تؤكد المدارس على أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها”.

وذهب البيان إلى أن الإدارة “قررت فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، لكون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره، ولا يعتدّ به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام لكونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين والأنظمة الداخلية”.