في حضور الشرطة.. اعتداء وحشي على بائع فاكهة مسلم في الهند (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء على بائع فاكهة مسلم في إحدى مناطق الهند، رغم وجود الشرطة في المكان.

ويظهر في الفيديو أشخاص وهم يطاردون شابًّا ويعتدون عليه بإلقاء الحجارة وتوجيه الشتائم، ثم تطور الأمر إلى الضرب بالعصا.

ووقع الحادث في مدينة كولهابور الهندية الذي يشيع فيها الاعتداء على المسلمين.

وتدخلت الشرطة لاحقًا لاحتواء الموقف، وأعلنت القبض على عشرات الأشحاص، بينما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.

وتشهد الهند منذ أعوام حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيا هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

