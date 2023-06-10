سودانية نقلت للعالم مأساة بلدها: هذا ما ألهمني لإلقاء خطابي في هارفارد (فيديو)

“عائلتي تعاني، مدننا تُنهب والعالم يشاهد بصمت” هذه الكلمات رددتها ريم علي الطالبة السودانية في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة في خطاب تخرجها وهي تتحدث عن أوضاع بلدها، لتنقل للعالم ما يحدث من اقتتال دامٍ بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل / نيسان، وانقطاع في الخدمات.

تداول الناشطون كلمات ريم على نطاق واسع والتي رددتها بحرقة واضحة وطلاقة مبهرة، زاد الإعجاب بريم بعد الإصرار الذي عبّرت عنه في كلمتها وهي تقول “لن نستسلم، لن نخسر، سنواصل الكفاح وسننجو ونزدهر إن شاء الله”.

وحلت الطالبة ريم علي، الجمعة، ضيفة على استوديو الجزيرة مباشر في واشنطن في مقابلة مع برنامج (هاشتاج)، وقالت إنها ترعرعت في أمريكا لكنها كانت تزور السودان في كل عطلة وارتبطت ببلدها من حيث جاء والداها.

أفادت ريم علي أنها ارتادت مدارس إسلامية منذ بداية مشوارها الدراسي، ثم دخلت إلى جامعة هارفارد.

وعن السودان، قالت ريم إن من يزور البلد يعرف كيف يعيش أهلها، معتبرة أن الصورة ليست وردية دائمًا، لكنها تحمل من هناك ذكريات جميلة مع عائلتها الممتدة ومع تقاليد بلدها.

شاركت ريم وهي تلميذة في المدرسة الثانوية في مشروع تطوعي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان، وعايشت الصعوبات ومعاناة هذه الفئة وفئات أخرى هشة داخل المجتمع.

وقالت ريم لـ(هاشتاج) إن “المجتمع المدني في السودان يخذل المواطنين، الذين لا تتوفر لهم خدمات صحية ولا بنى تحتية كما لا يجد السودانيون من يمثّلهم سياسيًا، ولهذا السبب حدثت ثورة 2019”.

رأت خريجة هارفارد بعد تجربتها التطوعية أن عليها خدمة وطنها بالعمل في المجال الإنساني، وأفادت أنها شاركت في مسيرة 30 يونيو بعد سفرها إلى السودان عقب فض اعتصام القيادة.





“هذا ما ألهمني”

تحدثت ريم للجزيرة مباشر عما عايشته في تجربتها تلك، وقالت إنها شهدت على “قتل المحتجين”، وتابعت أن التجربة جعلتها ترى “كيف يضحي السودانيون بأرواحهم لأجل الديمقراطية”، مستدركة “هذا ما ألهمني لإلقاء الخطاب في هارفارد، كنت أفكر في السودان ولازلت”.

قالت الطالبة الجامعية إن مشروع تخرجها سيكون حول دمقرطة السودان بعد الاستقلال، وأنها بدأت العمل عليه قبل اندلاع الاقتتال، وهي الآن أكثر حماسًا لإنجازه.

مضت ريم علي إلى الحديث عن الهوية، قائلة إنها وصلت إلى هويتها بعد وقت وجهد، إذ تعلمت في المراحل الأولى من الدراسة أنها أمريكية ثم أدركت بأنها عربية، ثم مسلمة وقالت إن ارتداءها للحجاب ليس أمرًا سهلًا في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

مضت ريم إلى أنه “لا يُنظر إليها بالطريقة نفسها حتى بين العرب بسبب لون بشرتها”، انطلاقًا من هنا ترى ريم أن ما يحدث في السودان يتعرض للتعتيم، “إذ صنفت الأمم المتحدة ما يجري فيه بالكارثة الإنسانية، فيما لا يسلط الضوء عليه كما سُلط على أوكرانيا العام الماضي”.

وتابعت المواطنة الأمريكية السودانية أن “العالم هرع لمساعدة أوكرانيا لأنهم بيض وأوربيون”، متساءلة “لماذا لا يساعد الناس السودان، ليس فقط الغرب، بل أيضا العالم العربي والإسلامي والأفريقي؟!”.

قالت ريم إن العالم يعتقد أن “الحروب هي دأب دولنا، لكن الواقع ليس كذلك؛ فهي كارثة إنسانية لا يمكن التعايش معها”، ومضت للحديث عن شح المساعدات الإنسانية في حين يفتح مستشفيين فقط أبوابهما أمام 6 ملايين مواطن في الخرطوم.

وأشارت ضيفة (هاشتاج) إلى ضرورة التوعية بما يجري في السودان من خلال الخطابات ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم جمع التبرعات لأن المساعدات الدولية محدودة، في حين أغلقت المنظمات والهيئات الدبلوماسية مقراتها في بداية الاقتتال وغادر موظفوها البلد.

ترى ريم علي أن المساعدات الإنسانية لا تتعلق بالبلد الذي ينتمي له المنكوبون، بل يتعلق بأنهم يحتاجون للغذاء والمأوى والأدوية والماء، وأن لا يرتبط الأمر بالسياسة إنما بالإنسانية.

تعمل ريم في منظمة أمريكية غير حكومية لأجل السودان على المستويين الدبلوماسي والإنساني، وتدعو أبناء وطنها للانضمام إليها من خلال خطوات بسيطة، لكنها قد تعني الكثير للشعب السوداني.