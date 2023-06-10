دبلوماسي أمريكي سابق: لا يمكن فرض مزيد من العقوبات على السودان وإيصال المساعدات رهن بوقف الحرب (فيديو)

قال السفير ديفيد شين مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، إن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تفرض مزيدا من العقوبات على السودان لأن المتضرر الأول منها هو الشعب.

وأضاف شين خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أنه من المستحيل إيصال المساعدات الأمريكية والأجنبية للسودانيين في ظل إصرار طرفي النزاع على استمرار العمليات القتالية.

وشكك شين في إمكانية احترام الجيش وقوات الدعم السريع لبنود الهدنة الجديدة قائلا “الهدنة المقترحة والتي تمثل الهدنة رقم 10 لن تغير من الوضع إجمالا. قد تنخفض حدة المعارك قليلا ويمكن الوصول إلى عدد من المواطنين الذين يحتاجون المساعدات”، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من وقف إطلاق النار.

وأعلن طرفا الصراع في السودان التزامهما بهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ السادسة من صباح السبت، وتستمر 24 ساعة برعاية سعودية أمريكية.

اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في #السودان..

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التفاصيل | https://t.co/Rlu45KK1im — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023

وكان بيان سعودي أمريكي مشترك قد أعلن أن الطرفين اتفقا على الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات والقصف الجوي والغارات وتعزيز المواقع وإعادة إمداد القوات، وأنهما سيمتنعان عن السعي إلى تحقيق ميزة عسكرية خلال وقف إطلاق النار.





من جهته نفى موسى خدام مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وجود قوات الدعم السريع في المستشفيات والمؤسسات الحكومية.

وقال إن قوات الدعم السريع “تمتلك حق الدفاع عن نفسها ضد وحدات الجيش. وهي موجود في مجموعة من المراكز العسكرية في الخرطوم وتسيطر على الطرقات والمنافذة الرابطة بين هذه المراكز”. واتهم الجيش بخرق الهدن السابقة واستعمال الطائرات والأسلحة الثقيلة ضد المدنيين.

وشدد خدام على أن قوات الدعم السريع ستلتزم بالهدنة الجديدة بهدف استئناف المفاوضات وتحقيق مزيد من الأهداف الإنسانية على الأرض.

وقال إن هذه الهدنة ستمثل مقياسا جديدا وحاسما لمعرفة مدى جدية الجيش وسعيه للتوصل لحل لهذه الأزمة.