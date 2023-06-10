“خطر حقيقي على أمن إسرائيل”.. رؤساء شرطة سابقون يطالبون نتنياهو بإقالة بن غفير

دعا 6 من قادة الشرطة الإسرائيلية السابقين و42 من المفوضين في أقسام الشرطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة حليفه اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من منصبه وزيرا للأمن القومي.

وفي رسالة نُشرت يوم الجمعة، حذر قادة الشرطة السابقين من أن بن غفير يشكل “خطرا ملموسا ومباشرا على أمن دولة إسرائيل”.

وتضمنت الرسالة الموجهة لنتنياهو، الذي يرأس واحدة من أكثر حكومات إسرائيل يمينية في التاريخ، تهما مباشرة لبن غفير بأنه يلعب “دورا مركزيا” في المشاكل التي تواجه قوة الشرطة، وتقول إن فترة ولايته يمكن أن تؤدي إلى “انهيار الشرطة الإسرائيلية”.

كما طلب قادة الشرطة من نتنياهو عقد اجتماع دون حضور بن غفير “لتقديم مقترحات من شأنها تعزيز قوة الشرطة” و “التوسع في العوامل التي أدت إلى هذا الوضع”.

ومنذ توليه منصبه قبل 6 أشهر، حاول بن غفير مرارًا وتكرارًا ممارسة نفوذ سياسي على الشرطة واشتبك علنًا مع مفوض الشرطة كوبي شبتاي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مواطنون فلسطينيون في إسرائيل عن إضرابات عامة واحتجاجات ضد “تقاعس” الشرطة الإسرائيلية بعد إطلاق نار جماعي خلف 5 قتلى يوم الخميس، وهو واحد من أكثر حوادث إطلاق النار دموية في البلاد في السنوات الأخيرة. وجاء الهجوم وسط معدل قتل قياسي في البلدات والقرى الفلسطينية داخل إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن الشرطة فشلت في ضمان سلامتهم ضد عصابات الجريمة المنظمة. فيما يتهم البعض السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ مع اليميين المتطرف في محاولة لإضعاف النسيج الاجتماعي لمجتمعهم وجعلهم يشعرون بعدم الأمان.

يذكر أن ابن غفير أطلق في وقت سابق من هذا العام، سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة، كما بدأت سلطات السجون الإسرائيلية، التي هي جزء من اختصاصه، في فرض شروط أكثر صرامة على السجناء الفلسطينيين.

وحذر مدير الشاباك رونين بار بن غفير، في وقت سابق، من هذا العام من أنه “يخلق شعورا بالمضايقات الجماعية”.

وقال بار لبن غفير الذي قيل إنه رفض التحذير “يؤدي هذا إلى إثارة القدس الشرقية وقد يتسبب في تصعيد واسع النطاق في هذا الوقت الحساس”.

وفيما بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين أكثر من 90 منذ بداية العام مقارنة مع 30 شهيدا في نفس الفترة عام 2022، أكدت صحيفة هآرتس أن ظاهرة العنف في المجتمع الإسرائيلي تفاقمت منذ تولي بن غفير منصبه.

وأشارت هآرتس إلى أنه بالمعدل الحالي، قد يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى نحو 230 بنهاية العام الجاري.