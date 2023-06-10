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تويتر الأكثر أمانًا.. دراسة: المتحرشون يستغلون إنستغرام لاستهداف الأطفال

الآباء يجب أن يضعوا قيودًا على هواتف اطفالهم خشية سقوطهم في شرك عصابات الاتجار بالجنس (غيتي - أرشيفية)
10/6/2023-|آخر تحديث: 10/6/202312:45 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

توصلت دراسة بحثية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال وجامعة ستانفورد، إلى أن المتحرشين بالأطفال يستغلون إنستغرام لنشر موادهم والوصول إلى الفئات العمرية الصغيرة. بينما خلصت ذات الدراسة إلى أن منصة تويتر آمنة لهذه الفئة العمرية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود آلاف الحسابات للمتحرشين بالأطفال على إنستغرام، المكونين لشبكة تواصل بينهم، بينما يسّرت خوارزميات المنصة من عملهم بإعداد قوائم ذات علامات تصنيف واضحة.

ونقلت الدراسة عن باحثين قيامهم بإنشاء حساب وهمية لمتابعة أحد هذه المحتويات، ليجدوا أن المنصة أوصتهم بمزيد من الحسابات التي تحمل طابعا جنسيًا للأطفال.

ولم تكن مشاكل الخوارزميات وحدها ما رصده البحث، إذ تعدى الأمر إلى الإشراف الذي وجد أن العاملين فيه كثيرا ما غضوا النظر عن تقارير المواد المسيئة للأطفال. وبالتحقق من منصات أخرى، تم التوصل إلى أن تويتر يتوفر على أقل من ثلث الحسابات الموجودة على إنستغرام .

وأثارت نتائج الدراسة البحثية، ردود أفعال مستاءة وحانقة واهتمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات للآباء من السماح لأطفالهم باستخدام إنستغرام.

وكتب الباحث أندريا نيرو عبر تويتر “يسعدنا أن وول ستريت جورنال وجامعة ستانفورد اتبعتا خطواتنا في العمل على هذه القضية الحرجة، فقد أظهرت مع فريقي تجاهل إنستغرام العمل على نظام الحماية الأساسي مقارنة بتويتر الذي يملكه الآن إيلون ماسك ويبدو أنه نجح في تحويله في أقل من عام إلى واحدة من المنصات الأكثر أمانا للأطفال”.

بينما عبرت الكاتبة أليكس بيرنسون عن استيائها من شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام، قائلة “إنها لن تعالج الأمر ولن تجعل من الصعب على المتحرشين بالأطفال استخدام إنستغرام”. على حد وصفها.

وغرد رجل الأعمال غوتتر ايغلمان “تحذير: قد ترغب في التفكير مرتين في حصول أطفالك على حساب في إنستغرام؛ لأنه ليس هناك من رادع للمتحرشين بالأطفال على المنصة”.

وتفاعل الرئيس التنفيذي لتويتر “إيلون ماسك” مع نتائج البحث وتغريدة الباحث أندريا نيرو على وجه الخصوص بإعادته نشراه معبرا عن رضاه عن النتيجة التي كانت في صالح منصته التي استحوذ عليها هذا العام.

يذكر أنه مع الانتشار المستمر لظاهر ة التحرش بالاطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي قررت هيئات الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني يوما عالميا لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم والعنف ضدهم. كما أعلنت عن حملات دولية لسن قوانين رادعة لهذه الجرائم وعدم التسامح مع مرتكبيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وول ستريت جورنال