تويتر الأكثر أمانًا.. دراسة: المتحرشون يستغلون إنستغرام لاستهداف الأطفال

توصلت دراسة بحثية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال وجامعة ستانفورد، إلى أن المتحرشين بالأطفال يستغلون إنستغرام لنشر موادهم والوصول إلى الفئات العمرية الصغيرة. بينما خلصت ذات الدراسة إلى أن منصة تويتر آمنة لهذه الفئة العمرية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود آلاف الحسابات للمتحرشين بالأطفال على إنستغرام، المكونين لشبكة تواصل بينهم، بينما يسّرت خوارزميات المنصة من عملهم بإعداد قوائم ذات علامات تصنيف واضحة.

ونقلت الدراسة عن باحثين قيامهم بإنشاء حساب وهمية لمتابعة أحد هذه المحتويات، ليجدوا أن المنصة أوصتهم بمزيد من الحسابات التي تحمل طابعا جنسيًا للأطفال.

ولم تكن مشاكل الخوارزميات وحدها ما رصده البحث، إذ تعدى الأمر إلى الإشراف الذي وجد أن العاملين فيه كثيرا ما غضوا النظر عن تقارير المواد المسيئة للأطفال. وبالتحقق من منصات أخرى، تم التوصل إلى أن تويتر يتوفر على أقل من ثلث الحسابات الموجودة على إنستغرام .

" المنصة الأكثر أمانا للمتحرشين بالأطفال " 🔍 كشفت دراسة بحثية عن استغلال " المتحرشين بالأطفال " لمنصة إنستغرام للوصول إلى الفئات العمرية الصغيرة. 🔍 أما منصة تويتر فهي آمنة للأطفال وفق الدراسة التي نشرتها كل من صحيفة وول ستريت جورنال وجامعة ستانفورد. 🔍 توصل البحث إلى وجود… pic.twitter.com/6pGfbxBAeh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2023

وأثارت نتائج الدراسة البحثية، ردود أفعال مستاءة وحانقة واهتمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات للآباء من السماح لأطفالهم باستخدام إنستغرام.

وكتب الباحث أندريا نيرو عبر تويتر “يسعدنا أن وول ستريت جورنال وجامعة ستانفورد اتبعتا خطواتنا في العمل على هذه القضية الحرجة، فقد أظهرت مع فريقي تجاهل إنستغرام العمل على نظام الحماية الأساسي مقارنة بتويتر الذي يملكه الآن إيلون ماسك ويبدو أنه نجح في تحويله في أقل من عام إلى واحدة من المنصات الأكثر أمانا للأطفال”.

Today the WSJ and Stanford Internet Observatory released important research showing pedophiles use Instagram to share material. We're happy that Stanford and WSJ followed our steps in working on this critical issue. As an independent researcher with my team, we showed how… — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) June 7, 2023

بينما عبرت الكاتبة أليكس بيرنسون عن استيائها من شركة “ميتا” المالكة لإنستغرام، قائلة “إنها لن تعالج الأمر ولن تجعل من الصعب على المتحرشين بالأطفال استخدام إنستغرام”. على حد وصفها.

It is now abundantly clear that for whatever reason @meta @finkd @nickclegg will not change their behavior to make it harder for pedophiles to use @instagram without sustained pressure, including boycotts and possibly legal and Congressional investigations of top executives. https://t.co/RnpqzZ5IZA — Alex Berenson (@AlexBerenson) June 7, 2023

وغرد رجل الأعمال غوتتر ايغلمان “تحذير: قد ترغب في التفكير مرتين في حصول أطفالك على حساب في إنستغرام؛ لأنه ليس هناك من رادع للمتحرشين بالأطفال على المنصة”.

WARNING: Might want to think twice about your kids getting on Instagram… The pride pedophiles are running unchecked on the platform. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) June 7, 2023

وتفاعل الرئيس التنفيذي لتويتر “إيلون ماسك” مع نتائج البحث وتغريدة الباحث أندريا نيرو على وجه الخصوص بإعادته نشراه معبرا عن رضاه عن النتيجة التي كانت في صالح منصته التي استحوذ عليها هذا العام.

يذكر أنه مع الانتشار المستمر لظاهر ة التحرش بالاطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي قررت هيئات الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني يوما عالميا لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم والعنف ضدهم. كما أعلنت عن حملات دولية لسن قوانين رادعة لهذه الجرائم وعدم التسامح مع مرتكبيها.