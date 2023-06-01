10 مترشحين جمهوريين.. مايك بنس يستعد لمواجهة ترمب في سباق الترشح للبيت الأبيض

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، سيعلن الأسبوع المقبل ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍّ لدونالد ترمب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

ودخل حاكم ولاية فلوريدا (رون ديسانتيس) البالغ 44 عاما، حلبة السباق الرئاسي الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهوري آخر بارز هو حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

إطلاق الحملة الرئاسية

وقالت شبكة (سي إن إن) ووسائل إعلام أخرى إنّ بنس (63 عاما) سيطلق حملته الرئاسية في السابع من يونيو/حزيران بمقطع فيديو وكلمة يدلي بهما في ولاية أيوا الواقعة في الغرب الأوسط.

وكان بنس قد أثار غضب ترمب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وبعد سنوات من الولاء الراسخ، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترمب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.

وقد جاب بنس -وهو مسيحي إنجيلي ومعارض للإجهاض بشدّة- البلاد في الأشهر الأخيرة وتحدث في العديد من الولايات التي تُعدّ أكثر أهمية في سباق الحصول على بطاقة الترشيح الجمهورية.

وكان ترمب (76 عاما) قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة، ويقول مراقبون إنه هو الأوفر حظًّا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

كما تسعى نيكي هايلي، الحاكمة السابقة لكارولاينا الجنوبية وأول سفيرة عيّنها ترمب لدى الأمم المتحدة، للحصول على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، ويشاركها نفس المسعى عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

المنافس الأكثر جديّة

ويُنظر إلى ديسانتيس منذ فترة طويلة على أنه المنافس الأكثر جديّة لترمب، وقد نأى بنفسه عن الرئيس السابق رغم تبنّيه نفس أجندته الشعبوية التي تتلخص في شعار “أمريكا أولا”.

وفي شأن السباق الرئاسي في الولايات المتحدة أيضا، يعتزم حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي دخول السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل.

وكريستي، الذي كان مستشارا لحملة ترمب عام 2016 قبل أن يصبح من أشد المنتقدين للرئيس السابق، سيعلن حملته رسميا في السادس من يونيو/حزيران.

ويتمتع ترمب بفارق كبير في استطلاعات الرأي في ميدان الحزب الجمهوري الذي يضم الآن أكثر من 10 مرشحين معلنين أو محتملين، يليه حاكم فلوريدا (رون ديسانتيس) الذي دخل السباق الأسبوع الماضي.