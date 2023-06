هل يتسبب إيلون ماسك في حظر تويتر بالاتحاد الأوربي؟ (فيديو)

أعلن مفوض الاتحاد الأوربي للصناعة تيري بريتون، أن مستقبل تويتر في الاتحاد الأوربي محل تساؤلات، بعد انسحاب موقع التواصل الاجتماعي من مدونة الاتحاد لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال بريتون في تغريدة “تويتر ينسحب من مدونة الاتحاد الأوربي الطوعية لقواعد الممارسة ضد المعلومات المضللة، لكن الالتزامات تبقى، يمكنك الركض ولكن لا يمكنك الاختباء”.

وتابع “إلى جانب الالتزامات الطوعية، ستكون مكافحة المعلومات المضللة التزاما قانونيا بدءًا من 25 أغسطس بموجب قانون الخدمات الرقمية، ستكون فرقنا جاهزة لإنفاذ القانون”.

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023