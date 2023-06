مسلمة تقاضي سجنا أمريكيا لإجبارها على خلع حجابها لالتقاط صورة.. وكير يعلق

رفعت سيدة أمريكية مسلمة دعوى قضائية ضد مكتب عمدة مقاطعة “كينت” في ولاية ميشيغان الأمريكية، بسبب إجبار سجن المقاطعة السيدة ذات الأصول الأفريقية على خلع حجابها من أجل التقاط الصورة الخاصة باحتجازها.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية “كير” في ولاية ميشيغان عن تمثيله للسيدة في دعواها القضائية ضد إدارة سجن المقاطعة لإجبارها على خلع الحجاب لالتقاط الصورة التي تم وضعها لاحقًا في موقع مكتب العمدة على الإنترنت حيث يمكن لعامة الناس الاطلاع عليه.

وأفاد المجلس بأن الحادثة وقعت في يوم 8 من شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث ألقت دائرة شرطة مقاطعة “كينت” القبض على السيدة جنّة هيغ (22 عامًا) على خلفية شجار في منزلها، وتم نقلها إلى سجن المقاطعة حيث أُجبرت على خلع حجابها أمام الضباط والنزلاء الذكور رغم اعتراضها.

والتقطت إدارة السجن صورة لجنّة وهي ترتدي الحجاب في البداية، لكن أحد الضباط أمرها بخلع حجابها من أجل صورة أخرى، وتم وضع صورة السيدة بلا حجاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمدة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه وتصفّحه.

وقال مجلس “كير” في بيانه الذي أصدره الثلاثاء الماضي “تُعد أفعال الضباط الذكور المشاركين في تصوير هيغ بلا حجابها انتهاكًا مباشرًا للسياسة المكتوبة لمكتب العمدة فيما يتعلق بغطاء الرأس الديني”.

