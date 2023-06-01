مسلمة تقاضي سجنا أمريكيا لإجبارها على خلع حجابها لالتقاط صورة.. وكير يعلق

رفعت سيدة أمريكية مسلمة دعوى قضائية ضد مكتب عمدة مقاطعة “كينت” في ولاية ميشيغان الأمريكية، بسبب إجبار سجن المقاطعة السيدة ذات الأصول الأفريقية على خلع حجابها من أجل التقاط الصورة الخاصة باحتجازها.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية “كير” في ولاية ميشيغان عن تمثيله للسيدة في دعواها القضائية ضد إدارة سجن المقاطعة لإجبارها على خلع الحجاب لالتقاط الصورة التي تم وضعها لاحقًا في موقع مكتب العمدة على الإنترنت حيث يمكن لعامة الناس الاطلاع عليه.

وأفاد المجلس بأن الحادثة وقعت في يوم 8 من شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث ألقت دائرة شرطة مقاطعة “كينت” القبض على السيدة جنّة هيغ (22 عامًا) على خلفية شجار في منزلها، وتم نقلها إلى سجن المقاطعة حيث أُجبرت على خلع حجابها أمام الضباط والنزلاء الذكور رغم اعتراضها.

والتقطت إدارة السجن صورة لجنّة وهي ترتدي الحجاب في البداية، لكن أحد الضباط أمرها بخلع حجابها من أجل صورة أخرى، وتم وضع صورة السيدة بلا حجاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالعمدة، ويمكن لأي شخص الوصول إليه وتصفّحه.

وقال مجلس “كير” في بيانه الذي أصدره الثلاثاء الماضي “تُعد أفعال الضباط الذكور المشاركين في تصوير هيغ بلا حجابها انتهاكًا مباشرًا للسياسة المكتوبة لمكتب العمدة فيما يتعلق بغطاء الرأس الديني”.

Our #Michigan chapter is representing a Muslim woman who had her #hijab forcibly removed by police for a booking photo.https://t.co/En0ZJd072L — CAIR National (@CAIRNational) May 31, 2023

وقال المدير التنفيذي لـ “كير” في ولاية ميشيغان، داود وليد “للمرأة المسلمة الحق في التعبير الديني الصادق حتى عند مواجهة تطبيق القانون. يحتاج المسؤولون عن إنفاذ القانون الذين شاركوا في احتجاز السيدة هيغ إلى تدريب أفضل في الكفاءات الدينية والحقوق الدينية لضمان عدم خلع حجاب أي امرأة مسلمة في الأماكن العامة مرة أخرى”.

وقالت المحامية في مجلس “كير”، آمي دوكوري “عندما يتم تجريد امرأة مسلمة من حجابها لالتقاط صورة ويتم وضع تلك الصورة على الإنترنت ليراها الجميع، فإن ذلك يشبه نشر صورة حميمة وخاصة لأي امرأة، ويترك المرأة المسلمة تشعر بالخجل والحرج”.

وأضافت دوكوري: “ما كان يجب أن يحدث هذا للسيدة هيغ أبدًا، لا سيما في ضوء الدعوى السابقة في ولاية ميشيغان التي تنطوي على تورّط العديد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى في السلوك نفسه غير القانوني”.

وأوضح المجلس الإسلامي في بيانه بأنه في عام 2022 قام بتسوية 3 دعاوى قضائية مماثلة لنساء مسلمات أجبرن على خلع حجابهن بسبب صور الاحتجاز.

وأكد المجلس بأن السيدة جنّة أُطلق سراحها من السجن دون توجيه اتهامات، لكنه قال إن “صورتها وهي غير محجبة تظل سجلًا علنيًا ودائمًا بطريقة تشكل تهديدًا مستمرًا بانتهاك معتقداتها الدينية الخاصة”.