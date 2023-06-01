مسؤولون بحرينيون يشاركون في احتفال السفارة الإسرائيلية بذكرى “قيام إسرائيل” (فيديو)

نشر حساب سفارة إسرائيل في البحرين مقاطع فيديو وصورًا من احتفال السفارة بذكرى ما يسمى “قيام إسرائيل” الـ75، الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية، بحضور شخصيات ومسؤولين وجهات حكومية بحرينية، أمس الأربعاء.

Today we celebrated Israel's 75th 🇮🇱Independence Day with our partners and friends. The @AmbassadorNaeh and the embassy team were honored to host this very special event and reflect on the development of the Israeli-Bahraini relationship. pic.twitter.com/7x4AzeGsft — إسرائيل في البحرين | Israel in Bahrain (@IsraelinBahrain) May 31, 2023

وشارك في الحدث نواب بحرينيون لأول مرة، ومثّل القيادة البحرينية وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه عبر تويتر “يا لها من ليلة لا تنسى الاحتفال بمرور 75 عامًا على استقلال إسرائيل، هنا في البحرين، مع وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله عادل فخرو وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، الإعلام، الثقافة، الأكاديمية، والدبلوماسيين، وقائد الأسطول الأمريكي الخامس ومئات الضيوف. نحن فخورون. معًا سنبني علاقات ودية”.

Oh… what a night to remember-celebrating 75 years of Israel’s independence, here in Bahrain, with the Minister of industry and commerce of Bahrain, H.E Abdullah Adel Fakhro, members of parliament, senior government officials, members of the business community, Media, Culture,… pic.twitter.com/zZvljRRQDK — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) May 31, 2023

وعلّق المحلل السياسي فايز أبو شمالة “هل البحرين دولة عربية أم مستوطنة إسرائيلية؟ بمشاركة نواب في البرلمان، وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، احتفلت سفارة إسرائيل في البحرين الليلة بالذكرى 75 لقيام دولة إسرائيل (النكبة). كان الفرح مشرقًا على وجوه المسؤولين في البحرين بالذكرى 75 لنكبة العرب والفلسطينيين”.

وخرج بحرينيون في مظاهرات في مناسبات عدة احتجاجًا على التطبيع مع إسرائيل.

هل البحرين دولة عربية أم مستوطنة إسرائيلية؟

بمشاركة نواب في البرلمان، وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، احتفتلت سفارة "إسرائيل" في البحرين الليلة بالذكرى 75 لقيام دولة إسرائيل (النكبة).

كان الفرح مشرقاً على وجوه المسؤولين في البحرين بالذكرى 75 لنكبة العرب والفلسطينيين! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) June 1, 2023

كتب روعى كايس باللغة العربية

ولا تعليق https://t.co/TxJGfbV9ax — الأمير ياسين (@M86950933) June 1, 2023

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

وانضمت البحرين والإمارات إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وأواخر سبتمبر 2021، هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل في مطار بن غوريون في تل أبيب.