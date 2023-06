مسؤولون بحرينيون يشاركون في احتفال السفارة الإسرائيلية بذكرى “قيام إسرائيل” (فيديو)

نشر حساب سفارة إسرائيل في البحرين مقاطع فيديو وصورًا من احتفال السفارة بذكرى ما يسمى “قيام إسرائيل” الـ75، الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية، بحضور شخصيات ومسؤولين وجهات حكومية بحرينية، أمس الأربعاء.

Today we celebrated Israel's 75th 🇮🇱Independence Day with our partners and friends.

The @AmbassadorNaeh and the embassy team were honored to host this very special event and reflect on the development of the Israeli-Bahraini relationship. pic.twitter.com/7x4AzeGsft

— إسرائيل في البحرين | Israel in Bahrain (@IsraelinBahrain) May 31, 2023