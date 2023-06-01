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مسؤولون بحرينيون يشاركون في احتفال السفارة الإسرائيلية بذكرى “قيام إسرائيل” (فيديو)

جانب من احتفالات سفارة إسرائيل في العاصمة البحرينية المنامة (مواقع التواصل)
1/6/2023-|آخر تحديث: 1/6/202308:21 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر حساب سفارة إسرائيل في البحرين مقاطع فيديو وصورًا من احتفال السفارة بذكرى ما يسمى “قيام إسرائيل” الـ75، الذي يوافق ذكرى النكبة الفلسطينية، بحضور شخصيات ومسؤولين وجهات حكومية بحرينية، أمس الأربعاء.

وشارك في الحدث نواب بحرينيون لأول مرة، ومثّل القيادة البحرينية وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال السفير الإسرائيلي في البحرين إيتان نائيه عبر تويتر “يا لها من ليلة لا تنسى الاحتفال بمرور 75 عامًا على استقلال إسرائيل، هنا في البحرين، مع وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبد الله عادل فخرو وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال، الإعلام، الثقافة، الأكاديمية، والدبلوماسيين، وقائد الأسطول الأمريكي الخامس ومئات الضيوف. نحن فخورون. معًا سنبني علاقات ودية”.

 

وعلّق المحلل السياسي فايز أبو شمالة “هل البحرين دولة عربية أم مستوطنة إسرائيلية؟ بمشاركة نواب في البرلمان، وحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الله فخرو، احتفلت سفارة إسرائيل في البحرين الليلة بالذكرى 75 لقيام دولة إسرائيل (النكبة). كان الفرح مشرقًا على وجوه المسؤولين في البحرين بالذكرى 75 لنكبة العرب والفلسطينيين”.

وخرج بحرينيون في مظاهرات في مناسبات عدة احتجاجًا على التطبيع مع إسرائيل.

 

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

وانضمت البحرين والإمارات إلى مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل منذ عامي 1979 و1994 على الترتيب.

وأواخر سبتمبر 2021، هبطت أول رحلة جوية تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل في مطار بن غوريون في تل أبيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي