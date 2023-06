ما هو تحالف أوبك بلس؟ وكيف يؤثر في أسعار النفط؟

يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم (أوبك بلس) في فيينا بالنمسا في الرابع من يونيو/ حزيران، لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.

وقد أسست دول العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا، منظمة أوبك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم المنظمة الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا. وتنتج هذه الدول نحو 30% من النفط على مستوى العالم.

أما الدول المشاركة في تحالف “أوبك+” وليست من أعضاء أوبك، فهي روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان.

Addressing the 139th ECB Meeting, OPEC SG HE #HaithamAlGhais underscored the positive contributions made by OPEC Member Countries and non-OPEC oil-producing countries participating in the Declaration of Cooperation to support sustainable stability in the global oil market. pic.twitter.com/Wly3BnrLgM — OPEC (@OPECSecretariat) May 30, 2023

وفيما يلي حقائق أساسية عن (أوبك بلس) ودورها:

ما هي أوبك بلس؟

واجه نفوذ أوبك بعض التحديات على مر السنين مما أدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.

وشكلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك بلس نهاية 2016 مع 10 من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا.

ويمثل إنتاج أوبك بلس نحو 40% من إنتاج النفط العالمي. والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية، وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو 10 ملايين برميل يوميا.

This is an additional reason why the @federalreserve has to raise rates in at least two of the next three board meetings—recession or not. https://t.co/DBqfj44xau — OPEC News+ (@OPECnews) May 30, 2023

كيف تؤثر أوبك في أسعار النفط العالمية؟

تشكل صادرات الدول الأعضاء في أوبك نحو 60% من تجارة النفط العالمية، وفي عام 2021، قدرت أوبك أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.

ونظرا إلى تمتع أوبك بتلك الحصة السوقية الكبيرة، فإن القرارات التي تتخذها يمكن أن تؤثر في أسعار النفط العالمية، ويجتمع الأعضاء بانتظام لتحديد كمية النفط التي ستباع في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع عندما تقرر تلك الدول خفض الإمدادات مع تراجع الطلب، وتتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ مزيد من النفط في السوق.

وفي الثاني من أبريل/ نيسان، وافقت أوبك بلس على تخفيض الإنتاج بـ3.66 ملايين برميل يوميا من الطلب العالمي حتى نهاية 2023.

وساعد ذلك على زيادة أسعار النفط بنحو 9 دولارات للبرميل ليتجاوز سعره 87 دولارا خلال الأيام التالية للقرار، لكن أسعار خام برنت تراجعت منذ ذلك الحين.

Effects of which will be slim to none due to modern oil market characteristics. https://t.co/bFm5WEU3uj — OPEC News+ (@OPECnews) May 27, 2023

كيف تؤثر قرارات أوبك في الاقتصاد العالمي؟

كان لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة في الاقتصاد العالمي، فخلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوبك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردًّا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي بالعتاد.

وشمل القرار كذلك الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل، كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج، وضغط الحظر على الاقتصاد الأمريكي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد، فقفزت أسعار النفط؛ مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود لدى المستهلكين، ونقص الوقود في الولايات المتحدة، ومن ثم دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى شفا ركود عالمي.

وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام، وإثر ذلك خفضت أوبك بلس إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 10% تقريبا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.