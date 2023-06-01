فيضان سد اللجمة في اليمن يقطع طرقا ويعزل قرى بالمنطقة (فيديو)

أعلن الدفاع المدني اليمني انقطاعًا كلّيًّا للحركة المرورية في طريق يربط بين قرية بيت النصيري وقرية بيت المليكي في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت شمال غربي اليمن، جراء فيضان سد اللجمة.

ودعا الدفاع اليمني، إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ مسارات بديلة، بسبب انقطاع كلّي للحركة المرورية في الطريق الفرعي الرابط بين قرية بيت النصيري وقرية بيت المليكي، بسبب جرفه مع العبارات جراء فيضان سد اللجمة.

جرف الأراضي الزراعية

وشهد سد اللجمة بمديرية الطويلة في محافظة المحويت شمال غربي اليمن، فيضان المياه من داخله لأول مرة مُنذ إنشائه بعد تدفق كميات هائلة من مياه السيول إليه.

وأفاد مدير فرع المصلحة بمحافظة المحويت، بأن السد فاض بعد تجاوز الماء طاقته الاستيعابية، إذ تبلغ سعته التخزينية 80 ألف متر مكعب، وتبلغ مساحة امتداد الجدار الساند للسد نحو 40 مترا، بحسب ما أفاد مختص مكتب الزراعة والري بمديرية الطويلة.

🚨 تنويه إنقطاع كلي للحركة المرورية في الطريق الفرعي الرابط بين قرية بيت النصيري وقرية بيت المليكي في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت بسبب جرفه مع العبارات جراء فيضان سد اللجمة

فعلى سالكيه توخي الحيطة والحذر واتخاذ المسارات البديلة.#مصلحة_الدفاع_المدنيhttps://t.co/DQagyTfZ4A pic.twitter.com/IMNGQKdo6m — الدفاع المدني اليمني (@CDYEMEN) May 31, 2023

وقال مدير المكتب، إن فيضان السد تسبب في جرف بعض الأراضي الزراعية الواقعة جوار السد بالإضافة إلى جرف الطريق الفرعي الرابط بين قرية بيت النصيري وبيت المليكي مع العبّارات مما أدى إلى انقطاع كلي للطريق.

وتأتي الحادثة، في ظل استمرار هطل الأمطار على معظم محافظات البلاد، وسط تحذيرات مستمرة من قِبل مصلحة الدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمصبات المائية.