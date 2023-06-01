على طريقة أفلام هوليود.. سيارة تطير في الهواء بعد اصطدامها بشاحنة (شاهد)

وثقت كاميرا أحد ضباط الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية، حادثًا مروّعًا “طارت” فيه سيارة في الهواء عند اصطدامها بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، في مشهد أشبه بأفلام الحركة في هوليود.

ووقع الحادث أمس الأربعاء في مقاطعة لاوندس، ووثقته كاميرا الجسد المثبتة الخاصة بنائب عمدة المقاطعة أثناء متابعته لحادث تصادم آخر على الجانب المقابل للطريق.

وأظهر المقطع السيارة المندفعة وهي تصعد المنزلق الخاص بالشاحنة، ثم تطير لترتطم بالأرض بشكل عنيف، وهرع الضباط نحوها للاطمئنان على السائق.

وحسب ما أفادت الصحف المحلية، فإن المرأة التي كانت تقود السيارة نجت من الحادث رغم إصابتها بجروح خطيرة.

وتنص قوانين المرور في ولاية جورجيا على أنه يجب على السائقين السير في حارة واحدة عندما تقف سيارات الطوارئ ومركبات الخدمات على جانب الطريق السريع. وتصل قيمة ارتكاب مخالفة من هذا النوع إلى نحو 500 دولار.