شاهد: عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله ومراسم الاحتفال

بدأت في الأردن مراسم حفل عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على على المهندسة المعمارية السعودية رجوة آل سيف (29 عاما).

وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران، وحضرها قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من العديد من الدول.

وارتدت العروس فستانا أبيضا مع طرحة طويلة، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.

ووقع على العقد كذلك العاهل الاردني ووالد العروس خالد آل سيف، وولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال عم الملك.

وبعد ذلك توجه العروسان من قصر زهران إلى قصر الحسينية في “الموكب الأحمر” وهو عبارة عن 8 سيارات من نوع “لاند روفر” و11 دراجة نارية، ومن المعتاد استخدامها في مرافقة الملك خلال المناسبات الوطنية والاحتفالات المختلفة.

ملك #الأردن وعقيلته يستقبلان ضيوف حفل زواج ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله

https://t.co/n4FezilmOI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2023

واستقبل العروسان بقصر الحسينية بواسطة خيالة وحرس الشرف وفرق من المشاة، بعد ذلك، ثم توجها عبر فناء القصر وسط زفة أردنية تقليدية، لتحية أكثر من 1700 ضيف من الحضور.

وستقام مجموعة متنوعة من العروض لفنانين وموسيقيين محليين وفرق فلكلورية، وفي باحة القصر، تقام مراسم استقبال كبار الضيوف.

وما إن ينتهي الاستقبال الرئيسي، حتى تبدأ في قصر الحسينية مأدبة زفاف العروسين، بحضور أفراد من العائلة المالكة ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين.

ويشارك في الحفل أعضاء العائلات الملكية في أوربا وآسيا وشخصيات أمريكية بارزة أيضا بما في ذلك السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن. كما يحضر كلا من الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت.

ومن ضمن الحضور أيضا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، والسلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا، والأمير ويليام أمير ويلز.

كما سيحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي.