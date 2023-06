السودان.. مخاوف من تصعيد كبير وواشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها عندما يكون طرفا النزاع “جدّيين”

أكدت الولايات المتحدة، أنها ما زالت مستعدة للوساطة بين طرفي النزاع في السودان بشرط أن يكونا “جديين” في مسألة الهدنة، وجاء ذلك بعد تعليق الجيش مشاركته في محادثات لإرساء هدنة إنسانية يعقبها حوار لحل الصراع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إنه “بمجرد أن تثبت القوات المتنازعة من خلال أفعالها أنها جدّية في الالتزام بوقف إطلاق النار، فستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع”.

