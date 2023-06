الأمين العام للناتو: سأزور تركيا قريبا لدفع طلب السويد.. وأوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف (فيديو)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه سيزور أنقرة قريبا لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستولتنبرغ، في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بالعاصمة النرويجية أوسلو “تحدثت مع الرئيس أردوغان مطلع الأسبوع وسأزور أنقرة في المستقبل القريب للمطالبة بانضمام السويد حتى تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن”، لكنه لم يحدد بعد موعد الزيارة.

ويرفض أردوغان الذي أعيد انتخابه، الأحد الماضي، عضوية السويد في الحلف، متهما ستوكهولم بإيواء “إرهابيين” ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني.

وتلبية لمطلب رئيسي من أنقرة، أصدر البرلمان السويدي قانونا جديدا يحظر النشاطات المرتبطة بمجموعات متطرفة، معززا تشريعاته المتعلقة بالإرهاب. ويدخل النص حيز التنفيذ بدءا من اليوم.

وأكد ستولتنبرغ كذلك ثقته في مصادقة المجر على بروتوكول الانضمام.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم في وقت سابق، إن بلاده وفت بكل شروط الانضمام إلى الناتو، ودعا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما من دون تأخير.

وأصبحت فنلندا رسميا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

من ناحية أخرى، قال ستولتنبرغ إن جميع أعضاء الناتو يتفقون على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف، مؤكدا أن “جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف”. وأضاف “نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا”.

❝We need to have in place frameworks to provide guarantees for Ukrainian security after the end of the war❞

— Secretary General @jensstoltenberg

🇳🇴 #ForMin

— NATO (@NATO) June 1, 2023