الأمين العام للناتو: سأزور تركيا قريبا لدفع طلب السويد.. وأوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف (فيديو)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أنه سيزور أنقرة قريبا لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ستولتنبرغ، في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف بالعاصمة النرويجية أوسلو “تحدثت مع الرئيس أردوغان مطلع الأسبوع وسأزور أنقرة في المستقبل القريب للمطالبة بانضمام السويد حتى تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن”، لكنه لم يحدد بعد موعد الزيارة.

ويرفض أردوغان الذي أعيد انتخابه، الأحد الماضي، عضوية السويد في الحلف، متهما ستوكهولم بإيواء “إرهابيين” ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني.

وتلبية لمطلب رئيسي من أنقرة، أصدر البرلمان السويدي قانونا جديدا يحظر النشاطات المرتبطة بمجموعات متطرفة، معززا تشريعاته المتعلقة بالإرهاب. ويدخل النص حيز التنفيذ بدءا من اليوم.

وأكد ستولتنبرغ كذلك ثقته في مصادقة المجر على بروتوكول الانضمام.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستورم في وقت سابق، إن بلاده وفت بكل شروط الانضمام إلى الناتو، ودعا تركيا والمجر إلى رفع معارضتهما من دون تأخير.

Hör utrikesminister @TobiasBillstrom i SVT Morgonstudion inför dagens informella utrikesministermöte i Nato ⬇️https://t.co/9TK6zfyOog pic.twitter.com/1DD2Ljh6hh — Utrikesdepartementet (@Utrikesdep) May 31, 2023

وأصبحت فنلندا رسميا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 أبريل/ نيسان الماضي.

من ناحية أخرى، قال ستولتنبرغ إن جميع أعضاء الناتو يتفقون على أن أوكرانيا ستحصل على عضوية الحلف، مؤكدا أن “جميع الحلفاء متفقون على أن موسكو ليس لديها حق في الاعتراض على توسيع الحلف”. وأضاف “نحن نتحرك، الحلفاء متفقون على أن أوكرانيا ستصبح عضوا”.

❝We need to have in place frameworks to provide guarantees for Ukrainian security after the end of the war❞ — Secretary General @jensstoltenberg 🇳🇴 #ForMin — NATO (@NATO) June 1, 2023

وتستضيف النرويج اجتماع وزراء خارجية الحلف بهدف تقريب وجهات النظر بشأن طلب عضوية أوكرانيا قبل قمة مقررة في يوليو/ تموز القادم.

ولم يوافق الحلف على طلب أوكرانيا الحصول على عضوية سريعة المسار؛ إذ تخشى دول غربية منها الولايات المتحدة وألمانيا من أي خطوة أخرى قد تقرّب الحلف من حرب مع روسيا.

وتريد أوكرانيا وبعض من حلفائها المقربين في أوربا الشرقية الاتفاق على خطوات ملموسة تقرب أوكرانيا أكثر من العضوية عند عقد قمة زعماء حلف الأطلسي يومي 11 و12 يوليو/ تموز في ليتوانيا.