ألمانيا تحظر عمل أربع قنصليات روسية.. وموسكو تعلق

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، أن الحكومة الألمانية حظرت على روسيا تشغيل 4 قنصليات عامة في البلاد ردًا على طرد موسكو موظفي دولة ألمان من روسيا.

وأوضح المتحدث أنه من المقرر ألا يتم السماح لروسيا، ابتداء من نهاية العام الحالي، سوى بتشغيل سفارتها في برلين بالإضافة إلى قنصلية واحدة من 5 قنصليات روسية موجودة في ألمانيا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن رد الفعل على الإجراء الروسي السابق تم التشاور بشأنه داخل الحكومة الاتحادية بشكل وثيق.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الألمانية قررت إغلاق القنصليات العامة الألمانية في كاليننغراد ويكاترينجبورغ ونوفوسيبريسك، والإبقاء على حد أدنى من الوجود للوسطاء الثقافيين على سبيل المثال في المدارس الألمانية ومعاهد جوته.

وذكر المتحدث أنه سيتم أيضًا الإبقاء على السفارة الألمانية في موسكو والقنصلية العامة في سانت بطرسبورغ.

وردًا على القرار الألماني، ندّدت الخارجية الروسية بما اعتبرته “عملًا استفزازيًا متهوّرًا” محمّلة برلين مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “لا يجب أن يشك أحد في برلين أن هذه الاستفزازات غير المدروسة سينتج عنها رد فعلنا المكافئ”.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن “الإجراءات الاستفزازية غير المدروسة من ألمانيا لن تمر دون رد مناسب”.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الحكومة الألمانية بانتهاج سياسة عدائية تجاه روسيا، وقالت في تصريحات صحفية إن برلين هي من بدأت “الخطوات العدائية” لا موسكو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قررت مطلع الأسبوع وضع حد أقصى لعدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية والمنظمات الوسيطة في روسيا، وهو ما يعني أن مئات عدة من موظفي الدولة الألمان، مثل الدبلوماسيين والمدرسين والعاملين في معاهد “جوته” الثقافية، سيضطرون إلى مغادرة روسيا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الروسية “اتخذت خطوة تصعيدية” بتقليصها الوجود الإجمالي الألماني في روسيا إلى 350 شخصًا، “وهذا القرار غير المبرر يجبر الحكومة الألمانية على إجراء تخفيض كبير للغاية في كل مجالات وجودها في روسيا”.