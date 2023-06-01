أتراك يتجمهرون غضبا من تعطل خط مترو في إسطنبول واتهامات لرئيس البلدية بالفشل (فيديو)

تجمهر مواطنون أتراك غاضبون، في أعقاب تعطل أحد خطوط مترو الأنفاق ببلدية أسكودار التابعة لولاية إسطنبول.

وتسبب العطل الذي وقع في الخط الواصل بين محطتي تشيكميكوي وأسكودار في اكتظاظ محطة الحافلات المجاورة التي امتلأت بالركاب الغاضبين جراء تعطلهم عن الذهاب إلى أعمالهم، في حين اضطر بعضهم إلى ركوب سيارات أجرة للحاق بمواعيدهم.

Üsküdar-Çekmeköy metrosu bozuldu, otobüsler de gelmiyor. Binlerce insan yollarda kaldı, işlerine gidemedi. İstanbul bunu hak edecek ne yaptı? #Haziran pic.twitter.com/ymh46cmmEe — HURMA (@HurmaEdit) June 1, 2023

ومنذ تولي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب المعارض رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، أصبحت المواصلات العامة تعاني أزمة يشعر بها الكثيرون، نتيجة إهمال الصيانة الدورية للحافلات وخطوط المترو، مما أدى إلى قلة عدد الحافلات والرحلات، وهو ما تسبب في زحام شديد، وأصبحت الحافلات المتعطلة في الطرق من المشاهد اليومية في المدينة التي يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.

وكان انتقادات لاذعة قد وُجِّهت إلى إمام أوغلو، عقب تصريحه بعدم القدرة على شراء حافلات “مترو بوص” وتعبيد أحد الطرق بحجة عدم وجود ميزانية كافية، في الوقت الذي خصص فيه ميزانية بقيمة 114 مليون ليرة تركية لترويج الأفلام وطباعة الكتب والمجلات.

ويذكر مراقبون أن إمام أوغلو تعهد خلال حملته الانتخابية بالعمل الدؤوب من أجل إسطنبول بدءًا من أول يوم يتسلّم فيه الإدارة دون تضييع للوقت، لكن بعد 4 سنوات من رئاسته البلدية، اختفى كثير من الوعود التي أطلقها بـ”جعل المدينة أجمل”، وتراكمت الانتقادات لأدائه على الصعيد الميداني، مع تكثيف الظهور الإعلامي عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

CHP'li İBB yönetimde olan İstanbul'da bir vatandaş, Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan etti: ▪"Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." pic.twitter.com/qGW68vqlbt — Yeni Şafak (@yenisafak) June 1, 2023

تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية اسطنبول قام بعد 7 أشهر فقط من توليه منصبه برفع أسعار وسائل النقل العام بنسبة 35%، وزيادة رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والسفن بنسبة 25%.

كما أمر برفع أسعار تأجير الدراجات ورسوم الاشتراك من 59 إلى 99 ليرةً تركية، وكذا رفع أسعار مواقف السيارات (ISPARK) بنسبة تصل إلى نحو 40%، رغم تعهده بتوفير خدمات نقل آمنة ومريحة وبأسعار معقولة.

وتعرض إمام أوغلو لموجة واسعة من الانتقادات خلال العاصفة الثلجية التي ضربت إسطنبول الشتاء الماضي، بعدما فشل في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها، إذ ترك مهامه في رئاسة البلدية في وقت ذروة العاصفة ليجتمع مع السفير البريطاني على غداء في أحد مطاعم الأسماك على شاطئ البحر.

وردًّا على الانتقادات التي وُجّهت إليه، قال إمام أوغلو إن المسؤولين أيضا لهم الحق في تناول الطعام، وإن لقاءه بالسفير لا يقل أهمية عن مواجهة تداعيات أزمة العاصفة الثلجية.

عاصفة ثلجية في الشارع.. وعاصفة انتقادات عبر تويتر بحق رئيس بلدية #إسطنبول بسبب تواجده في مطعم وقت العاصفة! pic.twitter.com/RA5gpUfFx8 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 25, 2022

وإبان أزمة كورونا، استمرت إخفاقات البلدية، فبدلًا من اتباع القواعد الصحية مثل التباعد الاجتماعي، قرر إمام أوغلو تقليل عدد وسائل النقل العامة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، وزاد مدة انتظار المترو من 3 دقائق إلى 10 دقائق، الأمر الذي زاد من الازدحام بين الركاب في أكثر الأوقات حرجًا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد كشف العام الماضي عن حجم ديون بلدية إسطنبول، بعدما تسلمها حزب الشعب الجمهوري، متهمًا رئيس البلدية بإهانة سكانها وخيانة إسطنبول وتركيا.

وقال أردوغان “ارتفعت ديون بلدية إسطنبول من 23.5 مليار ليرة، عام 2019 حين تسلمها إمام أوغلو، إلى 61 مليار ليرة، من دون إنجازات تذكر”، متوقعًا أن ترتفع إلى 100 مليار ليرة عام 2024.

وفضلًا عن أهمية إسطنبول السياحية، باعتبارها موقعًا أثريًّا متكاملًا ومتحفًا تاريخيًّا كبيرًا، فإنها توفر فرص عمل لـ20% من الأيدي العاملة في تركيا، وتسهم بـ22% من الناتج القومي التركي، ويُحصّل منها 40% من مجموع الضرائب في الدولة، وتنتج 55% من الصادرات التركية.