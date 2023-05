علماء يكتشفون كيف يمكن “إبعاد” الكوابيس بواسطة البيانو

كشفت دراسة صحية جديدة، أن عزفًا بسيطًا بآلة البيانو الموسيقية، يمكن أن يساعد في إبعاد الكوابيس والتقليل من تكرار الأحلام السيئة.

وبحسب تقرير نشره موقع “ساينس ألرت” العلمي، فإن فريق الباحثين طالبوا 36 ممن تم تشخيصهم باضطراب الكوابيس، بأن يكتبوا أكثر الكوابيس التي تلح عليهم وتتكرر في منامهم، ثم شغلوا عزفًا موسيقيًا بسيطًا بآلة البيانو وتحديدًا (وتر البيانو C69) إلى جوارهم عند خلودهم إلى النوم.

وينقل التقرير عن المعالج الفيزيائي، بمستشفى جامعة جنيف السويسرية لامبورس بيروغامفورس، قوله إن “هناك علاقة بين الانفعالات والمشاعر التي نراها في أحلامنا، ومشاعرنا الحقيقية في الواقع”.

وأضاف أن “ملاحظاتنا تشير إلى أنه يمكن مساعدة الناس بتغيير مشاعرهم أثناء النوم، وفي هذه الدراسة كشفنا أنه يمكن تغيير أكثر المشاعر السلبية لدى المصابين باضطرابات الكوابيس”.

