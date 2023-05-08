حفيد السلطان الراحل عبد الحميد الثاني للجزيرة مباشر: أردوغان هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة (فيديو)

توقع عبد الحميد عثمان أوغلو، حفيد السلطان الراحل عبد الحميد الثاني، أحد مؤسسي ‏حزب “الرفاه الجديد” أن يحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزًا كاسحًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.

وقال عثمان أوغلو في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأحد، “أنا متأكد بأن رجب طب أردوغان هو من سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأضاف لقد كنت، يوم الأحد، في وسط مدينة إسطنبول وشاهدت حضور نحو مليوني مواطن من أنصار الرئيس أردوغان الذين جاؤوا لتحيته، والتعبير عن دعمهم له في الانتخابات.

وأضاف القيادي السابق في حزب الرفاه “من المستحيل أن ينتصر قادة الطاولة السداسية وأن يعودوا للحكم”، وقال إن ما حصل من تراجع لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات السابقة في إسطنبول مسألة لا يمكن القياس عليها، على حد وصفه.

وأوضح عثمان أوغلو أن 36 سلطانًا عثمانيًا لم يقدموا في السابق على طرد المسلمين من تركيا، وذلك في تعليقه على سياسة زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو الخاصة بالعودة الهادئة لعلمانية الدولة التركية، وإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم.

وقال إن “الإسلام وحّد الجميع تحت الراية التركية.. السوريون إخوانًا لنا في الدين، ولن نسمح بإعادتهم لبلدهم بالقوة”.

وأضاف عثمان أوغلو أن “كليجدار أوغلو يريد طرد السوريين، ونحن لن نسمح بذلك” على حد قوله.

أمام 1.7 مليون شخص.. أردوغان: أنتم أبناء إسطنبول “إن قلتم نعم” ينتهي الأمر (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/9mXTdBSeNZhttps://t.co/q2gneaX58h#الجزيرة_مباشر — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2023

وردًا على الحملة التي طالت أردوغان من وسائل إعلام الغربية، قال حفيد السلطان الراحل عبد الحميد الثاني، إن جدي السلطان عبد الحميد تعرض هو الآخر للحملة نفسها من قبل دول غربية، وإن المستهدف كان الإسلام، على حد تعبيره.

وأعرب عثمان أوغلو عن ثقته في قدرة أردوغان على تجاوز الأمر، والبقاء في السلطة لمدة رئاسية جديدة.

ويواصل الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الخارج، في التصويت الذي يمتد حتى 9 من مايو/أيار الجاري.

وشهدت مقرات البعثات التركية في أوربا ومختلف دول العالم إقبالًا كبيرًا من الناخبين الأتراك الذين اصطفوا أمام قنصليات بلادهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن مليونًا ونصف المليون مواطن أدلوا بأصواتهم من بين نحو 4 ملايين تركي في الخارج لهم حق التصويت.

وتشهد تركيا في 14 مايو/أيار الجاري، انتخابات عامة ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال كلجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف “الأجداد”.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.