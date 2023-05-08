انفجارات تهز وسط العاصمة السودانية جراء غارات على محيط القصر الرئاسي (فيديو)

دوت انفجارات عنيفة بالتزامن مع غارة جوية تنفذها طائرة حربية تابعة للجيش السوداني بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في السودان إن طائرة حربية نفذت غارة جوية، وقصفت عددًا من المباني بمحيط القصر الرئاسي بوسط العاصمة الخرطوم، مما أسفر عن اشتعال النار في عدد المباني وارتفاع أعمدة الدخان.

وأشار المراسل إلى أن دوي الانفجارات استمر أكثر من ساعتين، مع استمرار تحليق طائرات حربية في سماء الخرطوم.

وأضاف أنه شوهدت مضادات أرضية تطلق نيرانها صوب الطائرات الحربية. كما شوهد تحليق مكثف للطائرات الحربية في منطقة (الخرطوم بحري) وسط احتدام الاشتباكات على الأرض بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء.

وأضاف أن الجيش استهدف أيضًا تمركزًا لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالعاصمة السودانية.

وقال إن طائرات الجيش شنت غارات على قوات الدعم السريع في (حي الهدى) و(حي النصر) و(محطة 13) المتاخمة لمستشفى شرق النيل بالقرب من جسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 23 يومًا عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، فضلًا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفًا إلى الدول المجاورة.

وأجبرت الاشتباكات عددًا كبيرًا من المواطنين على البقاء في منازلهم، حيث يعانون انقطاع المياه والكهرباء، ونقص مخزون الطعام والمال.