اليمن.. محطات كهرباء عدن مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود

حذّرت المؤسسة العامة للكهرباء في اليمن (حكومية)، من توقف جميع محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بسبب نفاد وقود الديزل المطلوب لتشغليها.

وقالت المؤسسة في بيان مساء أمس الأحد، إن جميع محطات توليد الكهرباء في محافظة عدن (عددها 5) مهددة بالتوقف في وقت لاحق من يوم الإثنين، بسبب قرب نفاد مادة الديزل المشغل لها.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، إلى سرعة التدخل لتأمين وقود محطات الكهرباء، التي بدأت فعليا بخفض التوليد للحد الأدنى، بعد أن أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل والمازوت على النفاد، وعدم وجود دفعات أخرى تؤمن استمرارية الخدمة.

وأشارت إلى أن الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشغيل محطات التوليد لساعات محددة، مما سيؤدي إلى إدخال المدينة في ظلام دامس، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية.

وتعاني عدن من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تبلغ ذروتها منتصف العام، تزامنا مع اشتداد درجة حرارة الصيف، التي تتجاوز أحيانا 40 درجة مئوية.

وتعاني غالبية محافظات اليمن من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي منذ نحو 9 أعوام، بسبب الحرب وتذبذب وصول الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة، في ظل عجز الحكومة والتحالف العربي عن معالجة هذا الوضع.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، عقب تدخل تحالف بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.