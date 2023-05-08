“أزمة سيولة تشل الحياة”.. الجزيرة مباشر تنقل صرخات سودانيين بأم درمان إثر تفاقم القتال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الاثنين، الأوضاع المعيشية للسودانيين في منطقة أم درمان، في ظل شحّ السيولة المالية وعدم تمكن الشركات من صرف المرتبات.

وأفاد مواطنون بصعوبة المعيشة جراء غياب أهم السلع والمواد الغذائية عن الأسواق وأزمة السيولة المالية، وناشد مواطن سوداني المنظمات الدولية وقف نزيف الدماء والقتال الدائر حتى يتمكن البلد من أن ينعم بالأمان.

وقال مواطن للجزيرة مباشر إن الموظفين لم ينالوا رواتبهم منذ بداية القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (شبه العسكرية) في 15 أبريل/ نيسان.

وذهب المتحدث إلى أن المواطنين يحاولون التعايش إلا أن الوضع يزداد صعوبة، واشتكى المواطن من صعوبة الاتصال بالإنترنت وانقطاع الماء والكهرباء بشكل مستمر.

وأوضح شاب من أم درمان أن الوضع المستمر للأسبوع الرابع على التوالي سبّب عدة مشاكل في مجال الصحة والغذاء، وأضاف أن المواد الغذائية نفدت في الأسواق كما خرجت المستشفيات من الخدمة.

وحكى الشاب السوداني للجزيرة مباشر تجربته الخاصة، فقال إن والده كان يقوم بعملية تصفية الكلى مرتين في الأسبوع وإنه الآن يقوم بها مرة واحدة فقط بسبب قلة الأدوية التي لا تكفي لأكثر من شهر واحد.

وتحدث المواطنون عن شح الأدوية في الصيدليات مما يعرض المرضى للخطر، وقالوا إن المصابين في القتال لا يجدون مستشفيات تُسعفهم ولا أدوية.

وطالب المواطنون طرفي النزال بالالتزام بالهدن المعلنة وإنشاء ممرات آمنة لوصول الغذاء والعلاج للمدنيين، وإلا فإن الوضع سيصبح أكثر صعوبة.





وأبلغ مواطنون من أم درمان عن انفلات أمني تشهده المنطقة بسبب الوضع الحالي، إذ تعرّض عدد منهم لنهب ممتلكاته عن طريق التهديد بالأسلحة النارية، في حين يغيب رجال الشرطة عن عملهم منذ بداية القتال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، أمس الأحد، تسجيلات مصورة تظهر سرقة بنك الخرطوم فرع أم درمان المحطة الوسطى، من قبل مجموعات مسلحة.

واتهم مغردون قوات الدعم السريع بالحادثة، وقالوا إن المسلحين سرقوا المبالغ ذات الفئات العالية بعدما كسروا الخزائن بإطلاق الأعيرة النارية عليها، وتركوا البنك مفتوحًا للناس.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو البنك مشتعلًا، والمواطنون يتجمعون حوله بعد انصراف المجموعات العسكرية التي اقتحمته.





وعلى مدار الأيام الماضية، بث ناشطون مقاطع فيديو تظهر محاولات سرقة عدد من البنوك والمصارف في العاصمة، في الوقت الذي طمأن فيه البنك المركزي عملاءه بشأن عدم تأثر الودائع.

وتمنى المواطنون الذين التقتهم الجزيرة مباشر أن يصل الطرفان إلى حل حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ورصدت القناة استخدام المواطنين لعربات تجرها الدواب للتنقل بعد غياب البنزين.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، صباح الاثنين، أن مقاتلة حربية تابعة للجيش السوداني تحلق في سماء الخرطوم وأن مضادات أرضية تابعة للدعم السريع تتمركز بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة تحاول التصدي لها.

وأضاف المراسل أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قام بقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع بحي شمبات ببحري شمالي العاصمة الخرطوم.

وكانت واشنطن والرياض قد أعلنتا ليلة السبت “بدء محادثات أولية” في جدة بين طرفي الصراع وحضّتاهما على “الانخراط الجاد” فيها للتوصل إلى “وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع”.