وسط دموعه.. أب سوداني للجزيرة مباشر: الدعم السريع قتلوا ابني وسرقوا محله (فيديو)

قال مواطن سوداني إن قوات الدعم السريع قتلت ابنه بعدما نهبت دكانه وحطمت محتوياته بمدينة السجانة يوم الجمعة قبل الماضي، خلال الاشتباكات الدائرة بينهم وبين قوات الجيش.

وأضاف الأب المكلوم، في مقطع قام بتسجيله للجزيرة مباشر: “تأكدت بنسبة 100% أن الدعم السريع هو من قتل ولدي” مضيفا أن “قوات الدعم السريع هي من بدأت بسرقة المحلات التجارية من أجل حصول الجنود على الطعام والشراب، ووجدت العصابات المسلحة بذلك الفرصة سانحة للاشتراك في عمليات السلب والنهب”.

وتابع بنبرة حزينة: “أنا ما زعلان على اغتيال ابني بس، أنا زعلان على كل السودان والله العظيم. حزين جدا على اللي بيحصل في السودان. ابني فرد من أفراد السودان وقد استشهد بإذن الله بعد إصابته بطلقتين في بطنه. الحمد لله على ما أراد الله”.

واستطرد: “ابني لم يكن في الجيش، كان طالع يجيب حاجة للبيت فاغتاله الدعم السريع. ونحن مع الجيش، البلد في النهاية لازم يحكمه جيش واحد هو جيش السودان”.

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية الأحد، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة سعودية أمريكية وافق عليها الطرفان المتصارعان في البلاد حول هدنة جديدة.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/نيسان تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط نحو 700 قتيل وخمسة آلاف جريح، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفا إلى الدول المجاورة.

كما أجبرت المعارك عددا كبيرا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء ومن نقص مخزون الطعام والمال.