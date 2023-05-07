سودانيون للجزيرة مباشر: لا لاستمرار للحرب التي دمرت حياتنا (فيديو)

قال عدد من جمهور الجزيرة مباشر إن حياتهم تحولت إلى جحيم في ظل استمرار الصراع المسلح بين قوات الجيش السوداني ووحدات الدعم السريع.

وأرسل الكثير من هؤلاء مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة توثق لمواقفهم من الأوضاع المأساوية في البلاد في ظل تردي الخدمات الأساسية جراء الوضع الأمني المضطرب.

وقال مشاركون إنهم لا يملكون علاجًا لأمراضهم المزمنة كالسكري وضغط الدم، وإنهم لا يريدون المشاكل والحرب التي لا ربح فيها، بل يرغبون في صلح الأطراف المتصارعة وتفاوضهم والجلوس على طاولة الحوار من جديد، على حد وصفهم.

كما ساند العديد من المشاركين قوات الجيش السوداني والقوى السياسية الحية في البلاد، مطالبين بحماية المواطن السوداني الذي يدفع “فاتورة” هذه الحرب التي لا دخل له فيها.

ومما جاء في شهادات عدد من المتابعين، أن كلًا من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يتصرعان من أجل الاستيلاء على الكرسي على حساب الناس الذين يُقتلون ويُضربون، على حد وصفهم.

واعتبر المشاركون أن السودان اليوم هو البلد الوحيد الذي يُساء فيه إلى المواطن الصابر بعدم العلاج والجوع.

كما عبّر آخرون عن شكواهم من تعطل حياتهم اليومية، وعدم توافر الحاجيات الأساسية من مأكل ومشرب لا سيما في ظل انقطاعهم عن ممارساتهم لمهنهم ومكوثهم في البيوت وتعطل مصالحهم.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل/نيسان الماضي تشهد العاصمة الخرطوم حالة من الفوضى ناجمة عن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يومًا عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، فضلًا عن نزوح 335 ألف شخص ولجوء 115 ألفًا إلى الدول المجاورة.

كما أجبرت الأوضاع عددًا كبيرًا من المواطنين على البقاء في منازلهم حيث يعانون من انقطاع المياه والكهرباء، ومن نقص مخزون الطعام والمال.

ومع استمرار المعارك، حذّرت الأمم المتحدة، الجمعة، من إمكانية أن يعاني 19 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.