“الإسلام دين الرحمة”.. الشيخ وليد مهساس يتحدث عبر الجزيرة مباشر عن أثر موقفه مع القطة (فيديو)

“الإسلام دين الرحمة، والرحمة للعالمين”. هكذا علّق الشيخ الجزائري وليد مهساس على المقطع الشهير الذي تم تداوله مؤخرا، وهو يتعامل بلطف ورفق مع قطة صعدت على كتفه أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي.

وأضاف مهساس في مقابلة، أمس السبت، مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “ليس هذا بأمر مستغرَب، بل هو التصرف الطبيعي لأي مسلم، فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له {وما أرسلناكَ إلا رحمةً للعالمين}”.

وتابع “يجب علينا كمسلمين أن نُظهر الرحمة التي في ديننا، وفي قرآن ربنا وسُنة نبينا صلى الله عليه وسلم”.

الشيخ وليد مهساس يعلّق على أثر موقفه مع القطة وتوضيح كون #الإسلام دين الرحمة#أيام_الله pic.twitter.com/VwmE6Id220 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2023

والشيخ وليد مهساس إمام مسجد أبو بكر بولاية البرج شرق العاصمة الجزائرية، له مصحف مرتل على يوتيوب وصفحات إسلامية، وقد اعتاد بث صلاة التراويح وخُطب الجمعة والدروس في صفحته على فيسبوك.

وقال القارئ الجزائري إن لقطة قفز القطة على كتفه وهو يصلي وملاطفته لها عفوية، مطالبا بعدم تحميلها أكثر مما ينبغي.

وأضاف في فيديو على فيسبوك أن معاملته للقطة بلطف جاءت التزاما بقواعد الشريعة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بالرفق بالحيوان.

وحظي المقطع باستحسان كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على تصرّف الإمام، مؤكدين أنه أظهر الرأفة والرحمة، كما حقق المقطع مئات الملايين من المشاهدات على المنصات العربية والأجنبية.