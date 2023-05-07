الأردن يهدد بعملية عسكرية في سوريا (شاهد)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ستقوم بكل ما يلزم من أجل التصدي لمواجهة تهريب المخدرات إليها عبر الحدود السورية، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على ما وصفه بالتهديد الخطير.

وأضاف الصفدي في تصريحات لمحطة (سي إن إن) الأمريكية “هذه المشكلة لا تُمثل تهديدا للأردن فقط وإنما تمتد وصولا إلى دول الخليج ودول عربية أخرى والعالم، وسوف نقوم بما يلزم للإسهام في إنهاء هذه الأزمة، وسنقوم في الوقت ذاته بما يتطلبه الأمر لحماية المصالح الوطنية الأردنية”.

ووافقت سوريا على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها، وذلك بحسب البيان الختامي الصادر يوم الاثنين الماضي، عقب اجتماع وزراء خارجية عرب في العاصمة الأردنية عمّان.

وزير الخارجية الأردني: إذا لم نر تدابير فعالة لكبح تهديد تهريب المخدرات، فسنتصدى بكل ما يلزم لهذا التهديد، بما في ذلك العمل العسكري داخل #سوريا#الأردن #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SkvZIpQJk3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 6, 2023

وذكر البيان أن دمشق وافقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، بعد أن بحث وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سبل إنهاء الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما.

ويقول محللون إن الأردن لا يتهم النظام السوري مباشرة في دعم عمليات التهريب والمسّ بأمنه واستقراره، بل يشير إلى الفرقة العسكرية الرابعة بقيادة ماهر الأسد، والتنظيمات المسلحة التابعة لإيران.

وتُشكل تضاريس المناطق على الحدود الأردنية السورية الممتدة على طول 375 كيلومترا تحديا أمام عمّان، خاصة أنها تتغير من منطقة إلى أخرى، فالمناطق الحدودية الغربية والشمالية تتميز بأنها جبلية وذات صخور بركانية ووعرة، مما يؤدي إلى إعاقة سير الآليات العسكرية هناك.

أما المناطق الشرقية فتتميز بأنها صحراوية ومفتوحة، وتسمح بتنقل الآليات ومرور المهربين، مما يتطلب مزيدا من المراقبة.