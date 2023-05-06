غلبتها الدموع وهي تغنّي.. سودانية تبكي وطنها إثر تفاقم الصراع (شاهد)

لم تملك مواطنة سودانية دموعها وهي تغني لبلادها التي مزقها القتال المحتدم بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقالت المرأة في مقطع مصور وقد خنقتها العَبرات “زمان ونحنا غربة كنا نبكي على أهلنا، هسه بقينا بنبكي على أهلنا في السودان. الحمد لله.. ما تستاهلوا”.

وبعد نحو 3 أسابيع من المعارك الطاحنة، لا يزال السودان يتمزّق سياسيًّا وأمنيًّا واجتماعيًّا، ويعيش شعبه كارثة إنسانية كبرى توثّقها الكاميرات صباح مساء.

وقد حذّر “برنامج الأغذية العالمي” من أن العنف الدائر في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في منطقة شرق أفريقيا كلها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “فورًا” إلى المنطقة في ضوء تدهور الأوضاع هناك.

كما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 6 آلاف شخص، معظمهم نساء، فروا من السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى خلال أسبوعين جراء الاشتباكات.

ويأتي هذا وقد تواصلت بالسودان الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهزت انفجارات وسط العاصمة الخرطوم، في حين أفادت تقارير ميدانية بتفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المستشفيات عن العمل.