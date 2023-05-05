وفاة الكاتب السوري حيدر حيدر مؤلف “وليمة لأعشاب البحر”

قالت وزارة الثقافة السورية واتحاد الكتاب العرب اليوم الجمعة، إن الكاتب حيدر حيدر توفي عن عمر ناهز 87 عاما، تاركا سلسلة كبيرة من المؤلفات من بينها رواية (وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت) التي أثارت الجدل قبل عقدين من الزمن ونددت بها مؤسسات دينية.

كما نعته وزارة الثقافة الفلسطينية قائلة إنه “من الكتاب القوميين الذين نذروا أنفسهم دفاعا عن قضايا الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية، حيث شارك بالمقاومة الفلسطينية من خلال دوره في الإعلام الفلسطيني الموحد واتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في بيروت”.

ولد حيدر في قرية حصن البحر بمحافظة طرطوس عام 1936 حيث تلقى تعليمه الابتدائي، ثم انتسب إلى معهد المعلمين التربوي في مدينة حلب، ثم انتقل إلى العاصمة دمشق وبدأ الكتابة في عدد من الدوريات.

شارك في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 1968 وكان عضوا في مكتبه التنفيذي، ثم أصدر مجموعات قصصية منها (حكايا النورس المهاجر) و(الفيضان) و(الوعول)، لكن روايته (وليمة لأعشاب البحر: نشيد الموت) التي صدرت عام 1983 أثارت الكثير من الجدل عند إعادة طبعها عام 2000 في القاهرة.

وتدور أحداث الرواية حول مناضل شيوعي عراقي هرب إلى الجزائر، لكنه التقى مناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة والخراب الذي لحق بالمناضلين هناك.

بدأ الأمر بمقال نقدي في إحدى الصحف يرفض المساس بالدين وتشويه صورة الجزائر التي تدور فيها الأحداث، وانتهى ببيان لمجمع البحوث الإسلامية يندد بالعمل ويطالب بمنعه.

وحصل حيدر على درع غسان كنفاني للرواية العربية عام 2022، كما نال جائزة مهرجان لوكارنو في سويسرا وجائزة مهرجان دمشق للسينما الجديدة.