وسط الجثث.. رئيس فاغنر يكيل السباب لوزير الدفاع الروسي ويهدد بالانسحاب من باخموت

نشر رئيس مجموعة فاغنر الروسية مقطع فيديو، اليوم الجمعة، يظهر فيه واقفا في ميدان تتناثر فيه الجثث ويكيل السباب، متهما كبار قادة الدفاع بالمسؤولية عن الخسائر التي تكبدها مقاتلو مجموعته في أوكرانيا.

وأعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة (يفغيني بريغوجين)، اليوم الجمعة، أنّه سيسحب مقاتليه بدءًا من 10 مايو/ أيار من مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، بسبب نقص في الذخيرة اتّهم الجيش بالوقوف خلفه.

وبرّر قراره بأنه يرفض أن يعاني رجاله من دون ذخيرة خسائر لا داعي ولا مبرّر لها، وقال “نحن ننتظر صدور أمر بمغادرة باخموت، سنظلّ في باخموت حتى التاسع من الشهر، بعد ذلك سنذهب إلى المعسكرات الخلفية”، موضحًا أنّ مجموعته ستسلّم مواقعها للجيش.

وفي حال انسحاب مقاتلي فاغنر من باخموت حيث يحاربون في الخطوط الأمامية، فسيضع ذلك الجيش الروسي في موقع حرج في وقت تستكمل فيه قوات كييف استعداداتها لشنّ هجوم واسع النطاق تؤكّد أنّه أصبح وشيكًا.

ويتّهم بريغوجين منذ أشهر هيئة الأركان الروسية بعدم إمداد مجموعته بكمية كافية من الذخائر لمنعها من تحقيق انتصار في باخموت يعجز عنه الجيش النظامي.

تصعيد غير مسبوق

وصعّد بريغوجين هجومه إلى مستوى غير مسبوق اليوم الجمعة، في مقطعي فيديو نشرهما جهازه الإعلامي، وقال في أحد المقطعين “كنّا على وشك السيطرة على باخموت قبل 9 مايو/ أيار”، وهو تاريخ احتفال موسكو بالنصر على ألمانيا النازية عام 1945.

وظهر الرجل وهو يصرخ غاضبا موجها الكاميرا إلى عشرات من الجثث الملطخة بالدماء قال إنها لمقاتلي فاغنر، ونشرت الخدمة الصحفية التابعة له مقطع الفيديو الذي غطى فيه صوت صفير كلمات السباب.

“أين قذائفي؟”

وفي مقطع فيديو آخر حادّ النبرة نُشر ليلة الجمعة، هاجم بريغوجين تحديدًا وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.

وقال بريغوجين في مقطع الفيديو وهو يتجوّل بين عشرات من الجثث “إنّهم من رجال فاغنر، لقد قُتلوا اليوم حتّى تتمكّنا من أن تسمنا خلف مكتبيكما!” وصاح بغضب مخاطبا شويغو وغيراسيموف “أين قذائفي اللعينة؟!”.

خسائر فاغنر “الفادحة”

وتكبّدت فاغنر خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة في محاولتها للسيطرة على باخموت، واحتلّت المجموعة قسمًا كبيرًا من المدينة، لكنّها عجزت عن الاستيلاء على آخر المواقع الأوكرانية.

ولم يتّضح ما إذا كانت تصريحات رئيس المجموعة، تعكس قرارًا حازمًا أم أنها مجرّد إنذار، إذ غالبًا ما يدلي رئيس فاغنر بتصريحات متسرّعة تحت وقع الغضب، ثم يتراجع عنها.

ورأى محللون أنّ هجماته الأخيرة على الجيش تهدف إلى الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضّه على التدخّل لصالحه.

وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًّا على أسئلة الصحفيين إنّه “اطّلع على هذه التصريحات في وسائل الإعلام” رافضًا التعليق عليها.

وينفي الكرملين أن يكون هناك أيّ توتّر في صفوف القوات الروسية، لكنّ تصريحات بريغوجين ربما تثبت عكس ذلك.

ويتّهم بريغوجين قيادة الجيش بعدم إمداده بالذخائر التي يحتاج إليها بهدف إطالة أمد معركة باخموت وإضعاف قوات فاغنر لمنعها من تحقيق انتصار من شأنه أن يفضح النكسات التي لحقت بالجيش في الأشهر الأخيرة.