مدير المعهد الدولي للصحافة للجزيرة مباشر: يجب مواصلة الضغط لإطلاق سراح الزميلين بهاء إبراهيم وربيع الشيخ (فيديو)

قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش، إنه يجب مواصلة الضغط على السلطات المصرية من أجل إطلاق سراح كل الصحفيين ومعتقلي الرأي المحتجزين منذ سنوات دون توجيه أي تهم إليهم.

وأضاف ميروفيتش في تصريحات للجزيرة مباشر “لا شك أن إطلاق سراح الصحفي بالجزيرة مباشر هشام عبد العزيز خطوة مهمة، لكننا نطالب أيضا بإطلاق سراح زميليه بهاء إبراهيم وربيع الشيخ، ونحن بدورنا سنواصل الدفع باتجاه الإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين داخل السجون المصرية”.

وكانت السلطات المصرية قد أطلقت يوم الاثنين الماضي سراح الزميل هشام عبد العزيز، الصحفي بقناة الجزيرة مباشر، بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

وعن الدور الذي يمكن أن يؤديه المعهد الدولي للصحافة في السعي لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في مصر، قال ميروفيتش “أعتقد أن المؤسسات الصحفية الدولية يمكنها أن تلعب دورا مهما في تذكير الحكومات بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ولا شك أن قيام دولة بحجم الولايات المتحدة بالاشتراك في هذا الدور أكبر دليل على أهمية ما نقوم به”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعرب عن “خيبة الأمل لاستمرار اعتقال الصحفيين في شبكة الجزيرة، بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، وغيرهما من الصحفيين”، مطالبا بالإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن.

وتابع ميروفيتش “نسعى لاتباع استراتيجية موحدة من أجل منع توجيه تهم باطلة ضد الصحفيين، وكذلك محاولة الضغط على الحكومات لعدم إساءة استخدام القوانين كأدوات عقابية بحق معارضيها”.

واحتفت منظمة اليونسكو أول أمس باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام، وذلك بمشاركة ناشطين حقوقيين، وسُلّط الضوء في هذه المناسبة على انتهاك حقوق الصحفيين وتراجع حرية الصحافة.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك عام 1991. وقد اختُتم المؤتمر في الثالث من مايو، باعتماد إعلان ويندهوك التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة.