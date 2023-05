دوي انفجارات وتحليق طائرات.. تجدد الاشتباكات بالخرطوم ومدنيون يشكون تجاهل محنتهم (فيديو)

سُمع دويّ انفجارات وحلّقت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني في الخرطوم، اليوم الجمعة، في تجدد للاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال مراسل الجزيرة، إن الاشتباكات قد تجددت اليوم بين الطرفين، وسُمع دويّ انفجارات عنيفة بمدينة الخرطوم بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

“Children have been living amid terrifying violence for nearly three weeks.” @unicefchief calls for an end to fighting in Sudan, with reports of 190 children killed, and 1,700 injured. https://t.co/O8YhAJCUem

يأتي ذلك وسط تحليق طائرات حربية تابعة للجيش السوداني في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ومحاولة المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع التصدي لها.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن طائرات عسكرية من طراز ميغ وأنتنوف تقصف مواقع تمركز مقاتلي الدعم السريع بحيي حلة حمد وكافوري في بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

ووسط دويّ إطلاق النار الكثيف في أنحاء الخرطوم مجددا اليوم، لم يكن هناك أي مؤشر على وقف القتال. وقال مدنيون محاصرون في العاصمة السودانية إن الجيش وقوات الدعم السريع، يتجاهلان محنتهم.

وقال عثمان حسن (48 عاما) وهو من سكان أحد الأحياء الجنوبية على أطراف الخرطوم لرويترز “منذ الصباح نسمع أصوات تبادل عنيف لإطلاق النار ومنذ 4 أيام الكهرباء مقطوعة ونعيش في ظروف صعبة، نحن ضحايا في حرب لسنا طرفا فيها ولا أحد يهتم بالمواطن”.

وتسبب الانزلاق المفاجئ إلى الحرب في مقتل المئات وحدوث كارثة إنسانية ونزوح جماعي إلى الدول المجاورة، كما أنه يهدد باستقطاب قوى خارجية؛ مما يزيد زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.

وتعرضت المصانع والبنوك والمتاجر للنهب أو التخريب في أنحاء الخرطوم وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.

وقال محمد عثمان الباحث في الشؤون السودانية في (هيومن رايتس) في تقرير يوثق الأضرار التي لحقت بالمستشفيات ومحطات معالجة المياه بسبب القتال “الطرفان المتحاربان يظهران استخفافا بأرواح المدنيين باستخدام أسلحة غير دقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان”.

من جانبها، قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن أحد مستشفيات الولادة الرئيسية في البلاد، وهو (مستشفى الدايات) في مدينة أم درمان، تعرض للنهب واحتلته قوات عسكرية أمس الخميس.

وطالبت نقابة أطباء السودان اليوم الجمعة، أطراف النزاع بعدم الوجود المسلح داخل المرافق الطبية أو قربها.

وأعربت النقابة في بيان عن رفضها أي وجود عسكري مسلح داخل المؤسسات الطبية المدنية التي تعمل بقدرات متدنية منذ بداية القتال.

وقالت إن الوجود العسكري داخل المؤسسات الطبية أو الارتكاز خارجها أو استعمالها منصات للقصف يؤدي إلى إيقاف الخدمة تماما بل يحولها إلى ساحة معركة، مما يعرض الكوادر الطبية والمرضى لأخطار جسيمة.

In Port #Sudan, @volkerperthes and I spoke with General Burhan, General Hemedti and civil society leaders.

We stressed that humanitarian aid must reach the people. But we need strong guarantees on the safety and security of aid workers and supplies. pic.twitter.com/cj4tpNApuh

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) May 3, 2023