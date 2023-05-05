برنامج الغذاء العالمي: نهب أغذية بنحو 13 مليون دولار في السودان.. واليونيسيف تحذر من كارثة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار نُهِبت منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

ونقلت رويترز عن (إيدي رو) مدير البرنامج في السودان، قوله من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب متفشّ في البلاد، وإن بعض التقارير المقدمة عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

🔴#HappeningNow: WFP is distributing emergency food assistance in eastern #Sudan after temporary suspension was lifted. 🔴We are resuming aid operations to support over 330,000 people, including those internally displaced, refugees, and host communities. pic.twitter.com/ssPOieerwL — World Food Programme (@WFP) May 3, 2023

وقال إن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، وكان بعض منها في المستودعات وآخر في شاحنات، مشيرا إلى أن ثمن هذه المواد يعادل ما بين 13 و14 مليون دولار.

وأكد المسؤول الأممي -من مدينة بورتسودان شرقي البلاد- أنهم يتلقون “كل يوم تقريبا تقارير عن عمليات نهب أخرى”.

وقال مدير برنامج الغذاء العالمي في السودان، إن البرنامج بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل، مشيرا إلى أن المخزون سينفد خلال شهرين أو ثلاثة إذا لم يتم شراء سلع أولية الآن.

“I would love to go back to my country, but only if we are safe there.” As conflict erupted in Sudan, Ikhram, 16, is one of the many people who fled to Chad in search of safety. UNICEF is at the border providing families with essential items and medical services. pic.twitter.com/aUODnOathR — UNICEF (@UNICEF) May 3, 2023

وأشار إلى أنهم تواصلوا بالفعل مع المانحين لمعرفة مدى السرعة التي يمكن بها الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يمكن الوصول إليها ويعتبر تقديم المساعدة فيها آمنا نسبيا.

وتأتي تصريحات المسؤول غداة مناشدة مارتن غريفيث -وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ- طرفي الصراع في السودان، التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية والموظفين.

“The current fighting in #Sudan is catastrophic & heartbreaking.” UN Human Rights Chief @Volker_Turk strongly condemns both parties for placing civilians at acute risk & trampling their human rights. Urges leaders to end violence immediately. See full message at Security Council:… pic.twitter.com/ZOAji3ckpR — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 3, 2023

“أطفال وسط الرعب”

من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن الوضع في السودان “يتجه نحو كارثة” ودعت إلى إنهاء القتال، مع ورود أنباء عن مقتل 190 طفلًا وإصابة 1700 بجروح.

وحذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (كاثرين راسل) أمس الخميس، من أن الوضع في السودان “يتجه نحو كارثة”، وقالت إن الأطفال “يقعون بشكل متزايد في مرمى النيران”.

“Children have been living amid terrifying violence for nearly three weeks.”@unicefchief calls for an end to fighting in Sudan, with reports of 190 children killed, and 1,700 injured.https://t.co/O8YhAJCUem — UNICEF (@UNICEF) May 4, 2023

وقالت في بيان “في حين أننا لم نستطع أن نتحقق من التقديرات بسبب شدة العنف، تلقت اليونيسيف تقارير عن مقتل 190 طفلا وإصابة 1700 آخرين، منذ اندلاع النزاع قبل نحو 3 أسابيع، ويجب أن يتوقف العنف من أجل أطفال السودان”.

وأضافت “يعيش الأطفال وسط أعمال عنف مرعبة، وهناك عدد لا يحصى من العائلات تتنقل الآن إلى داخل السودان وخارج حدوده، وتعرض العاملون في المجال الإنساني للهجمات، وتم نهب أو تدمير المرافق الإنسانية والمركبات والإمدادات بما في ذلك تلك التابعة لليونيسف”.

The situation in Sudan is horrific and children are paying with their lives. Initial reports show that 190 children have been killed and 1,700 injured since the start of the conflict nearly three weeks ago. This violence must stop. Read my full statement. https://t.co/ujmzK6O5Z0 — Catherine Russell (@unicefchief) May 4, 2023

وأكدت المسؤولة الأممية في بيانها، أن هذه الهجمات تقوّض قدرة المنظمة على الوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء البلاد بالإمدادات والخدمات المنقذة للحياة، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

وشددت على ضرورة أن يلتزم أطراف النزاع بالقانون الدولي عن طريق ضمان قدرة الجهات الإنسانية على العمل بأمان على الأرض لدعم المدنيين المحتاجين.

وتحذر الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في 15 أبريل/ نيسان المنصرم، يهدد بحدوث كارثة إنسانية يمكن أن تمتد إلى دول أخرى، وتقول الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف فروا من السودان إلى بلدان مجاورة بدون مؤونة تذكر من الطعام أو الشراب.