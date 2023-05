برنامج الغذاء العالمي: نهب أغذية بنحو 13 مليون دولار في السودان.. واليونيسيف تحذر من كارثة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار نُهِبت منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

ونقلت رويترز عن (إيدي رو) مدير البرنامج في السودان، قوله من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب متفشّ في البلاد، وإن بعض التقارير المقدمة عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.

وقال إن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، وكان بعض منها في المستودعات وآخر في شاحنات، مشيرا إلى أن ثمن هذه المواد يعادل ما بين 13 و14 مليون دولار.

وأكد المسؤول الأممي -من مدينة بورتسودان شرقي البلاد- أنهم يتلقون “كل يوم تقريبا تقارير عن عمليات نهب أخرى”.

وقال مدير برنامج الغذاء العالمي في السودان، إن البرنامج بحاجة إلى شراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل، مشيرا إلى أن المخزون سينفد خلال شهرين أو ثلاثة إذا لم يتم شراء سلع أولية الآن.

