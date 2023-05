بايدن لـ”غوغل” و”مايكروسوفت”: ساعدونا على حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وسط مخاوف متزايدة من تداعياته المحتملة، نبّه البيت الأبيض الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إلى “مسؤوليتهم الأخلاقية” في حماية المستخدمين من المخاطر الاجتماعية للذكاء الاصطناعي.

وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قد دعت رؤساء شركات “غوغل” و”مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” و”أنثروبيكا” إلى اجتماع، في وقت لا يزال فيه تنظيم الذكاء الاصطناعي البالغ الأهمية يقع على عاتق الشركات نفسها.

ونقلت هاريس إليهم قلق إدارة الرئيس جو بايدن من تسابق هذه الشركات نحو تطوير تكنولوجيا قد تؤدي إلى أضرار خطرة في المجتمع.

وقالت هاريس في بيان “كما تشاركت اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لشركات هي في طليعة الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، للقطاع الخاص مسؤولية أخلاقية ومعنوية وقانونية لضمان سلامة وأمن منتجاتهم”.

وشددت نائبة الرئيس على أنها لطالما عملت على “حماية المستخدمين من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا”.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر “على تحسين حياة الناس والتصدي لكبرى التحديات التي يواجهها المجتمع”، لكنه قادر أيضا “في الوقت عينه، على أن يزيد بشكل هائل المخاطر حيال الأمن والسلامة، وينتهك الحقوق المدنية والخصوصية، ويقوّض ثقة الجمهور وإيمانه بالديمقراطية”.

وقالت هاريس إنها والرئيس جو بايدن الذي أطل على المجتمعين لوقت وجيز، يدعمان “الدفع نحو قوانين جديدة محتملة ودعم تشريع جديد”. وشددت على وجوب أن “تمتثل الشركات للقوانين القائمة لحماية الشعب الأمريكي” إضافة إلى ضمان أمن منتجاتها.

وسبق لبايدن أن حضّ الكونغرس على إقرار قوانين تضع قيودا أكثر صرامة على قطاع التكنولوجيا، إلا أنه يستبعد أن تمضي هذه الجهود بعيدا في ظل الانقسام السياسي في الولايات المتحدة.

Today, @POTUS and @VP met with CEOs to underscore the fundamental responsibility companies have to ensure their AI products are safe before they’re released, and the importance of responsible American innovation in AI that protect people’s rights and safety. pic.twitter.com/r6k9s3pGDU

— The White House (@WhiteHouse) May 5, 2023