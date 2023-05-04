“طريق الثعبان”.. مصرع 17 وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم مروع جنوبي مصر

قالت وزارة الصحة المصرية اليوم الخميس، إن 17 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 29 آخرون جراء اصطدام حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق صحراوي سريع في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب البلاد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 سيارة إسعاف تم إرسالها إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات. وأضاف البيان “تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط”.

ومن جانبها أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم، صرف تعويضات قدرها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفّى بالحادث، ووجّه رئيس الوزراء بسرعة صرف التعويضات بدءًا من الأسبوع المقبل.

“طريق الموت”

وتقدمت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والنقل، بشأن تكرار الحوادث بمنطقة النقب بطريق (الخارجة – أسيوط) الذي يبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القاهرة، المعروف بـ”طريق الموت”.

وأوضحت النائبة أن “هذا هو الطريق الوحيد الذي يربط محافظة الوادي الجديد بباقي المحافظات عن طريق أسيوط، مشيرة إلى أنه يطلق عليه أيضًا “طريق الثعبان” لما يوجد به من منحنيات خطرة، وأنه يعدّ “الطريق الأخطر في مصر، ويحتاج إلى التطوير والازدواج منذ فترات طويلة”.

وتتسبب القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد المرور وسوء أحوال الطرق في وقوع العديد من حوادث السير في مصر التي تمتلك سجلا ضعيفا في مجال سلامة النقل، وهو ما يودي بحياة الآلاف سنويًّا.

ولا تزال حوادث الطرق في مصر تلقي بظلال قاتمة على أعداد المصابين والقتلى في كل عام، رغم ما تبذله الدولة من جهود لتطوير البنية التحتية من طرق ومحاور وجسور، جلبت لها الكثير من الانتقادات سواء بسبب حجم الإنفاق الضخم عليها أو تسببها في هدم منازل وقطع أشجار.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي فقد تسببت حوادث الطرق في مصر في مقتل 7101 شخص عام 2021، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 15.2% مقارنة بعام 2020.