فاجأت رئيسة الوزراء الدنماركية (ميته فريدريكسن) نواب البرلمان في بلادها، اليوم الأربعاء، بخطاب كُتب الجزء الأول منه بالكامل بواسطة أداة الذكاء الصناعي (تشات جي بي تي).

وألقت رئيسة الوزراء الدنماركية خطابها في البرلمان، لتسليط الضوء على الجانب الثوري لهذه التكنولوجيا التي لا تخلو من المخاطر.

وبالنسبة لرئيسة الحكومة الدنماركية التي ألقت خطابًا تضمّن محصلة سياسية لمناسبة انتهاء العقد البرلماني الحالي، فإن روبوت المحادثة الذي طورته شركة “أوبن إيه آي” قادر على الخداع.

وقالت (ميته فريدريكسن) للنواب بعد قراءة مقدمة خطابها “ما قرأتُه للتو ليس صادرًا عني، أو عن أي إنسان آخر”.

وأضافت “رغم عدم تحقيق الهدف منه على الدوام، سواء في تفاصيل برنامج عمل الحكومة أو علامات الترقيم، فإن ما يمكن لـ’تشات جي بي تي’ أن يفعله يثير مشاعر متضاربة من الدهشة والرعب في آن معًا”.

ويُعَد “تشات جي بي تي” أحد أحدث الأمثلة على القدرات المذهلة للذكاء الصناعي، الذي يثير أيضًا مخاوف كثيرة بشأن الانتهاكات التي تسمح بها التكنولوجيا، وخاصة في ما يتعلق بالمعلومات الخاطئة أو استبداله بالموظفين البشريين على نطاق واسع.

وهذا الموضوع مدرَج في قائمة اجتماع رفيع المستوى بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، اليوم الأربعاء، في السويد.

وحذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، بمن فيهم سام ألتمان مبتكر “تشات جي بي تي” أمس الثلاثاء، من تهديدات بـ”انقراض” البشرية بسبب تنامي قدرات هذه التكنولوجيا.

خطاب “الذكاء الصناعي”

وفي جزء من الخطاب الدنماركي الذي صاغته برمجية “تشات جي بي تي”، وردت عبارات بينها “لقد كان شرفًا وتحديًا لي أن أقود حكومة موسَّعة خلال العام البرلماني الماضي”.

وورد أيضًا في هذا الجزء من الخطاب “لقد عملنا بجد للتعاون بين الأطراف وضمان مستقبل قوي ومستدام في الدنمارك”، وقد “اتخذنا تدابير لمكافحة تغيّر المناخ ولضمان مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا يتمتع فيه جميع المواطنين بفرص متساوية”.

ومن بين العبارات الأخرى التي صاغها الذكاء الصناعي في الخطاب “لقد عملنا أيضًا على تعزيز نظامنا الصحي والاجتماعي، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها”.

وأضاف خطاب الذكاء الصناعي “على الرغم من أننا واجهنا تحديات ومعارضة على طول الطريق، فإنني فخورة بما حققناه معًا خلال العام البرلماني الماضي”.

ولم يعلّق أصحاب “الأقلام” المسؤولون عادة عن كتابة خطابات رئيسة الوزراء على جودة هذا الخطاب.