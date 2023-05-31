الدعم السريع: حميدتي بخير ويقود قواته في الخطوط الأمامية (فيديو)

قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأربعاء، إن قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) “بصحة جيدة ويقود قواته في الخطوط الأمامية”.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته “الدعم السريع” على فيسبوك، يظهر فيه شقيق حميدتي عبد الرحيم محمد حمدان دقلو القائد الثاني وهو يخاطب قواته.

وأضاف عبد الرحيم دقلو قائلًا “حميدتي في أمن وأمان ومتواجد في الصفوف الأمامية، ويقود قواته وهو يشتغل لأنه رجل فعل وليس قول”.

ودعا شقيق حميدتي ضباط الجيش الشرفاء إلى التنسيق مع ضباط الدعم السريع لتكوين قوة تحمي السودان وحدوده، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تحارب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “من أجل الديمقراطية والمدنية”.





وكان آخر ظهور لحميدتي بفيديو في 23 أبريل/نيسان الماضي، وهو الظهور الأول والأخير للرجل، منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني منتصف أبريل.

وفي 15 مايو/أيار الجاري، قال حميدتي في تسجيل صوتي إنه موجود ويتجول بين قواته في كل مدن العاصمة الخرطوم، وإن الأخبار عن مقتله إشاعات وأكاذيب.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مقتل حميدتي جراء إصابته في اشتباكات مع الجيش السوداني، ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني بشأن تلك الأنباء.

وتشهد ولايات عدة في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة حميدتي، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.

وكان الجيش السوداني قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، تعليق مشاركته في محادثات برعاية الولايات المتحدة والسعودية لوقف إطلاق النار متهمًا قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها.