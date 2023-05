الأمم المتحدة تحذر: ذوبان الأنهار الجليدية يهدد الأمن المائي على المدى الطويل

أعرب مندوبون من جميع أنحاء العالم، من الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا ومن روسيا إلى كندا- عن قلقهم إزاء التغيرات السريعة والدائمة في بعض الحالات بالغلاف الجليدي.

ودعت الأمم المتحدة خلال اجتماع في جنيف، أمس الثلاثاء إلى تنسيق دولي عاجل للتصدي لتبعات تغير المناخ على صعيد تقلص الجليد البحري، وذوبان الأنهر الجليدية والتغيرات السريعة والدائمة أحياناً في الغلاف الجليدي.

#MeteoWorld has agreed to strengthen action on hydrology. Floods and droughts are more severe. There is growing pressure on water resources. Melting glaciers threatens long term water security.https://t.co/tKhxZIJln5 pic.twitter.com/CdA7yd8CA7

