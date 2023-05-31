اشتباكات في نقابة المهندسين المصرية خلال تصويت لسحب الثقة من النقيب (فيديو)

شهدت نقابة المهندسين في مصر، مساء الثلاثاء، اشتباكات عنيفة خلال عملية تصويت الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، الذي وجّه اتهامات إلى السلطة وحزب سياسي مُوالٍ لها باستهدافه.

واحتشد آلاف المهندسين في مقر انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية منذ ساعات الصباح، للتصويت على طلب بسحب الثقة من النقيب الذي قاد لسنوات حملة لرفع حراسة قضائية فرضها النظام السابق على النقابة.

وجاء التصويت بعد تقدّم 1960 من أعضاء نقابة المهندسين بطلب إلى مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب.

واتهم النقيب، في منشور مساء الثلاثاء، من وصفهم بـ”بلطجية تابعين للحزب” باقتحام مقر انعقاد الجمعية العمومية لإفساد النتيجة.

وكان النقيب قد اتهم حزبا سياسيا مواليا للنظام في مصر بأنه حشد جموع المهندسين من أجل الإطاحة به، بينما لم يعلق الحزب على هذا الاتهام.

وخضعت نقابة المهندسين في مصر لفرض الحراسة القضائية عام 1994، وظلت تحت الحراسة أكثر من 16 عاما، حتى صدر حكم إنهائها في أغسطس/آب 2011، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.