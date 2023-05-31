احتفالات في الأردن بزواج ولي العهد (فيديو)

أقام العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين مأدبة غداء، اليوم الأربعاء، قبل يوم من حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على رجوة آل سيف.

وشهد الحفلة عروضًا فنية وغنائية في “مضارب بني هاشم” بالديوان الملكي الأردني في العاصمة عمان، حضرها الملك وولي عهده وعدد من كبار العائلة الهاشمية والمسؤولين في الأردن.

ويُقام حفل الزفاف غدًا الخميس أول يونيو/حزيران في قصر زهران الذي شهد حفلات زفاف ملكية سابقة واحتفالات وطنية.

وأعلن الأردن غدًا الخميس عطلة رسمية احتفالًا بالزواج.

وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من حفل ليلة حناء العروس الأسبوع الماضي ومن فستان العروس الأبيض الذي حمل عبارة نُسجت بخيوط ذهبية “أراك فتحلو لدي الحياة”، وهو بيت شعر مقتبس من قصيدة غزل للشاعر التونسي الشهير أبو القاسم الشابي.





ويُظهر مقطع فيديو نشره الديوان الملكي عبر “يوتيوب” شقيقتي ولي العهد الأميرتين سلمى وإيمان ووالدتهما الملكة رانيا يشاركن الحاضرات الغناء والتصفيق والرقص.