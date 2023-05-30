مشاركون للجزيرة مباشر: هكذا يعيش السودانيون في ظل الحرب (فيديو)

أبدى متابعو الجزيرة مباشر تضامنا كبيرا وتفاعلا مع أوضاع السودانيين العالقين وسط الأوضاع المعيشية الصعبة جراء الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من 6 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأرسل عدد من المتابعين مقاطع فيديو إلى القناة عبر الخط الساخن، مطالبين بوقف القتال وتخفيف وطأة المعاناة على المشردين.

وقال آخرون إنهم يعيشون هذه الأيام في حالة تربص ومتابعة للأخبار، آملين أن تقف الحرب ويعود النازحون إلى منازلهم ويعم الأمن والاستقرار في السودان.

وقال مشارك تونسي إنه لن يشعر بألم السودانيين إلا من يعيش الأوضاع نفسها.

وأطلقت فتاة سودانية نداء استغاثة أكدت فيه أن والدتها من مرضى السكري ولم تأخذ جرعة الأنسولين منذ عشرة أيام، وقالت إن الحرب سبب في تدهور حالتها بسبب إغلاق المستشفيات وعدم توافر الدواء وغلائه والخوف من الرصاص.