علماء يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي تميّز بين 5 أنواع فرعية من نوبات القلب

ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين 5 أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب، مما يحسن سرعة تشخيص المرض والحفاظ على حياة المرضى.

و”النوبات القلبية” مصطلح عام للتعبير عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم في أنحاء الجسم بشكل طبيعي، غير أن الطرق المعمول بها حاليا في تشخيص المرض لا تساعد على التنبؤ بدقة بكيفية تطور هذه الحالة الصحية لدى المرضى.

Thanks to the @DailyExpress for covering our research to identify subtypes of heart failure using AI.https://t.co/etQrgdChbV https://t.co/fflznSnElH

— Prof Amitava Banerjee💙 (@amibanerjee1) May 26, 2023