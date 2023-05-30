علماء يبتكرون منظومة ذكاء اصطناعي تميّز بين 5 أنواع فرعية من نوبات القلب

ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين 5 أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب، مما يحسن سرعة تشخيص المرض والحفاظ على حياة المرضى.

و”النوبات القلبية” مصطلح عام للتعبير عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم في أنحاء الجسم بشكل طبيعي، غير أن الطرق المعمول بها حاليا في تشخيص المرض لا تساعد على التنبؤ بدقة بكيفية تطور هذه الحالة الصحية لدى المرضى.

Thanks to the @DailyExpress for covering our research to identify subtypes of heart failure using AI.https://t.co/etQrgdChbV https://t.co/fflznSnElH — Prof Amitava Banerjee💙 (@amibanerjee1) May 26, 2023

وحلل فريق بحثي من كلية لندن الملكية، بيانات أكثر من 300 ألف مريض قلب تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر في بريطانيا على مدار ثلاثين عامًا، وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، استطاعوا تحديد 5 أنواع فرعية من النوبات القلبية.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (لانسيت) استطاع الفريق البحثي ابتكار تطبيق إلكتروني يتيح للأطباء تشخيص النوع الفرعي من النوبة القلبية التي يعاني منها المريض، مما يحسن فرص إنقاذ حياة المرضى.

ابتكار خطط علاجية جديدة

ونقل موقع (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحث من معهد المعلوماتية الصحية التابعة لكلية لندن الملكية، أن ذلك يهدف لنقل المعلومات إلى المرضى.

وذكر الموقع الإلكتروني، أن الباحث (أميتافا بانرجي) من معهد المعلوماتية الصحية التابعة لكلية لندن الملكية قال إن ذلك يهدف إلى تحسين سبل تصنيف أمراض القلب، من أجل فهم مسار تطور المرض بشكل أفضل ومن ثم نقل المعلومات إلى المرضى.

وأكد أن “التمييز الأفضل بين أنواع النوبات القلبية ربما يؤدي إلى تطوير علاجات تستهدف كل حالة مرضية على حدة، وربما يسمح بالتفكير بشكل مختلف بشأن ابتكار خطط علاجية جديدة.