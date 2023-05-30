حرام أم جائز؟ جدل في مصر بعد حذف فتوى بشأن نقل وإزالة المقابر (فيديو)

حذفت دار الإفتاء المصرية من حسابها الرسمي فتوى سابقة لها تحرم نقل المقابر بعد التداول الواسع للفتوى، في ظل تواصل أعمال هدم مقابر تاريخية وأثرية لأئمة ورموز دينية ووطنية مصرية.

الفتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية قبل 4 أعوام في الثامن عشر من أبريل/ نيسان من 2019، وتنص على:

إنه يحرُم نقل المقابر الواقعة داخل المدينة إلى خارجها قبل المدة التي يعرف بواسطة أهل الخبرة أنه معها تستحيل أجساد الموتى إلى الصورة الترابية.

وإذا كان بعدها: فما كان منها له مالك، يشترط رضاه ببيعها أو استبدالها وإلا كان حرامًا أيضًا.

أما المقابر الأثرية ومقابر العلماء والصالحين فلا يجوز مطلقًا نبشها بغرض نقلها وإن فرضنا موافقة أصحاب المقابر الحاليين على أخذ العوض عنها.

دار الافتاء: حرمة نقل المقابر pic.twitter.com/27DsZ02uJF — سليم عزوز (@selimazouz1) May 30, 2023

حذف الفتوى

ومع تواصل أعمال هدم مقابر تاريخية وأثرية لأئمة ورموز دينية ووطنية أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مصر، قام الحساب الرسمي لدار الإفتاء بحذف الفتوى بعد التداول الواسع لها عبر منصات التواصل، وتساءل كثيرون عن سر الحذف دون جواب رسمي حتى الآن.

وتقول السلطات المصرية إن أعمال الهدم التي تقوم بها لأجل إقامة محاور وكَبارٍ (جسور) ضمن تطوير مناطق القلعة والسيدة نفيسة والسيدة عائشة بالعاصمة المصرية القاهرة.

لصالح مشروعات جديدة.. أزمة إزالة مقابر أثرية تثير الجدل آخرها كان لشاعر النيل حافظ إبراهيم pic.twitter.com/gwS12z7TXv — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 22, 2023

فتوى الشيخ بن باز

وكان الشيخ عبد العزيز بن باز قد سئل هل يجوز نبش القبور بحجة توسعة الشوارع؟ فأجاب بألا تنبش القبور إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة الأحياء، مع نقل العظام والرفات إلى مقبرة أخرى.

وقد يكون النبش لمصلحة الميت إن كان في محل يستهان ويوطأ ويبتذل فينقل إلى محل مصون بعيد عن الاستهانة. فالأصل سواء لمصالح العامة أو الأموات ألا تُنبش القبور إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أما إذا أمكن عدم النبش، وأن تصرف عنهم الطرق فهذا هو الواجب.

نجل مبارك ينتقد هدم المدافن

في السياق، انتقد علاء مبارك نجل -الرئيس المصري الراحل- قرارات هدم المدافن مطالبًا السلطات بإعادة النظر فيها، فيما ذكّره مدونون بما فعل والده وقت حكمه الذي استمر نحو 30 عامًا.

الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التى يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق و التى يتم إزالتها هى مناطق تاريخية و تعتبر تراث

وتاريخ تحتوى على

تحف معمارية و قباب

ضريحية جميلة وشواهد رخامية عليها نقوش قديمة لا تقدر بثمن تعود الى مئات السنين ، فالموضوع ليس موضوع… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 29, 2023

وكتب علاء عبر تويتر “الحكومة تعتزم تعويض أصحاب المقابر التى يتم هدمها بأخرى بديلة بمناطق أخرى! بعض هذه المناطق و التى يتم إزالتها هى مناطق تاريخية وتعتبر تراث”.

وقال إن “التطوير يجب ألا يأتى على حساب إزالة الرفات والجثث خاصة أن بعض هذه المقابر تقع بمناطق لها طابع تاريخى وتحتوى على فنون معمارية نادرة وذات قيم روحية ورمزية”.