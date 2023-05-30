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بايدن يهنئ أردوغان هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن "يمين" خلال لقاء سابق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان (رويترز- أرشيف)
30/5/2023

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين.

وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن بايدن اتصل هاتفيا بأردوغان وهنأه بفوزه، آملا أن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.

واتفق الزعيمان، وفق البيان، على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة القادمة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أردوغان أثار مسألة إمكانية بيع الولايات المتحدة طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا، وإنه من جانبه طلب موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف بايدن “سنتحدث أكثر عن ذلك الأسبوع المقبل”.

والأحد، قال بايدن في تغريدة على تويتر “تهانينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه”.

وأضاف “أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في حلف شمال الأطلسي بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة”.

بدوره، قدّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تهانيه إلى أردوغان عبر تويتر، واصفا تركيا بأنها “حليف وشريك في الناتو”.

وأضاف بلينكن “أتطلع إلى استمرار عملنا مع الحكومة التي اختارها الشعب التركي”.

كما أشاد بنسبة المشاركة المرتفعة في اقتراع الأحد، و”التقليد الديمقراطي الطويل” في تركيا.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق نتائج شبه نهائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات