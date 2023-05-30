الرياض تعلن فقدان الاتصال مع مواطن سعودي في لبنان

أعلنت السلطات السعودية واللبنانية، الاثنين، أن مواطنا سعوديا “فُقد الاتصال به” في بيروت منذ فجر أول أمس الأحد.

وقالت سفارة السعودية لدى لبنان على صفحتها بموقع تويتر “تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فُقد الاتصال به فجر يوم الأحد”.

وأضافت في بيان نشرته أيضا الخارجية السعودية “تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن”.

#بيان

تفيد سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣م. pic.twitter.com/B0B68Gqsj2 — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) May 29, 2023

من جهته، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن مواطنا سعوديا “اختُطف” في بيروت، موضحا أن الواقعة “تمس” بالعلاقات بين لبنان والسعودية.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر “نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت”، مشيرا إلى أن الوزارة “على تواصل بأدق التفاصيل” مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

وتابع مولوي “ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”.

واستطرد “دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان”.

نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير @bukhariwaleeed. دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) May 29, 2023

وأشارت قناة الإخبارية السعودية إلى أن المواطن الذي اختُطف يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، وأن الخاطفين طلبوا فدية مالية.

ونقلت القناة عن مصدر لم تكشف هويته أن الخاطفين ترصدوا للمواطن السعودي بسيارتين، وتنكروا بلباس عسكري.

وأضافت أن “الخاطفين بعثوا رسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت، يطالبون فيها بفدية قيمتها 400 ألف دولار”.

اختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت والمطالبة بـ 400 ألف دولار كفدية #الإخبارية pic.twitter.com/7Dr4pwZdiU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2023

وقالت مراسلة القناة في بيروت إن المواطن السعودي تم “اختطافه” بعد خروجه من مطعم في منطقة “زيتونة باي”.

وفي عام 2017، حظرت المملكة العربية السعودية سفر مواطنيها إلى لبنان لأسباب أمنية، ثم عادت ورفعت الحظر عام 2019.