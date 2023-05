“أكثر انتباها”.. مركز يلجأ إلى الشطرنج لتعزيز قدرات مرضى التوحد والاضطرابات المعرفية

يشارك مركز طبي فرنسي في تجربة تهدف إلى تقييم فوائد ممارسة رياضة الشطرنج على الاضطرابات الإدراكية أو تلك المرتبطة بالتوحد.

وشاركت 4 مراكز، بينهم مركز الطب التربوي في فيلار قرب العاصمة الفرنسية باريس، في مرحلة اختبار برنامج “إنفينيت” الذي يتولى اتحاد الشطرنج الفرنسي تنفيذه في البلاد.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد هذه المراكز إلى 40 بحلول عام 2024، لأن النتائج الأولى أثبتت فعالية البرنامج.

وسبق أن نفَذ الاتحاد الدولي للشطرنج برنامج (إنفينيت) على نطاق أوسع في نحو 15 دولة غير فرنسا، بينها بيلاروسيا وإسبانيا والمغرب ومنغوليا.

Today is #AutismAwarenessDay.

Chess improves social skills, reduces anxiety, and facilitates overall development.

FIDE's INFINITE CHESS Project exists to help more children with ASD benefit from chess. 10 countries are already on board.https://t.co/ZmAeOSZXD5#ChessForAll pic.twitter.com/Ogeis5i67I

— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 2, 2023