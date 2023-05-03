ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم خلال مباراة كرة قدم في سيدني (فيديو)

اتُهم ملاكم هاوٍ بالاعتداء على حكم كرة قدم بوحشية وكسْر فكه وأسنانه وسط ملعب للكرة في سيدني جنوب شرق أستراليا، مما جعل المحكمة ترفض إطلاق سراحه بكفالة.

واتهم آدم عبد الله (25 عامًا) باقتحام الملعب والاعتداء على الحكم خضر ياغي في نهاية مباراة في بادستو بارك للهواة، جنوب غرب سيدني، مساء الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة اقتحام الملاكم للملعب وتسديد اللكمات للحكم ذي الأصول العربية بعد طرحه أرضًا، فيما فشل اللاعبون والموجودون في المربع الأخضر من فض الاشتباك.

ولاذ آدم عبد الله بالفرار بعد الاعتداء، لكن الشرطة نجحت في إلقاء القبض عليه وعُرض على محكمة بحضور أفراد أسرته وزوجته الحامل في شهرها الخامس والتي انهارت داخل القاعة.

وقالت صحيفة (ذا أستراليان) إن عائلة وأصدقاء الملاكم ملأوا قاعة المحكمة، أول أمس الاثنين، فيما رفضت الأخيرة طلبًا تقدم به محامي الدفاع للإفراج عن عبدالله رغم تضمنه التزامًا من الملاكم بشروط صارمة.

Khoder Yaghi had been refereeing a First Grade match between #PadstowHornets and #GreenacreEagles at Padstow Park, in #Sydney on Friday. A suspended player who had been watching the game then allegedly rushed at him leaving him with 3 missing teeth & a broken jaw! pic.twitter.com/pNRrLmQw2V — TVisCOOL! 📺 www.tviscool.com (@TVisCOOLUK) April 30, 2023

وقال المدعي العام للشرطة أمام المحكمة، إنه “اعتداء مروع على حكم كان يدير مباراة كرة قدم، لم يفعل الحكم أي شيء يدعو إلى استفزاز المعتدي، طلب منه فقط الابتعاد عن المكان”.

وعارضت المحكمة الإفراج عن المتهم بكفالة قائلة إن “لديها مخاوف من أنه قد يعرض سلامة الضحية والمجتمع للخطر”، وأفاد محامي ياغي بأنه أصيب بكسر في فكه وفقد 4 أسنان، وأنه سيخضع لعملية في الفك.

وكشفت تحقيقات الشرطة، وفق الصحيفة، أن عبد الله تعرض لـ”استفزاز ضئيل” عندما طلب منه الحكم الابتعاد خلال المباراة “قبل أن يصبح عدوانيًا ويبدأ في توجيه اللكمات”.

وأفادت هيئة الدفاع أمام المحكمة بأن ياغي حاول في بداية العراك الدفاع عن نفسه بإسقاط الملاكم أرضًا، وقال محامي المتهم إن “موكله أصيب بكدمات في رأسه نتيجة اصطدامه بعمود فولاذي”.

وسيمثل الملاكم أمام المحكمة مرة أخرى في يونيو/ حزيران المقبل.