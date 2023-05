ملاكم عربي يعتدي بوحشية على حكم خلال مباراة كرة قدم في سيدني (فيديو)

اتُهم ملاكم هاوٍ بالاعتداء على حكم كرة قدم بوحشية وكسْر فكه وأسنانه وسط ملعب للكرة في سيدني جنوب شرق أستراليا، مما جعل المحكمة ترفض إطلاق سراحه بكفالة.

واتهم آدم عبد الله (25 عامًا) باقتحام الملعب والاعتداء على الحكم خضر ياغي في نهاية مباراة في بادستو بارك للهواة، جنوب غرب سيدني، مساء الجمعة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو للواقعة اقتحام الملاكم للملعب وتسديد اللكمات للحكم ذي الأصول العربية بعد طرحه أرضًا، فيما فشل اللاعبون والموجودون في المربع الأخضر من فض الاشتباك.

ولاذ آدم عبد الله بالفرار بعد الاعتداء، لكن الشرطة نجحت في إلقاء القبض عليه وعُرض على محكمة بحضور أفراد أسرته وزوجته الحامل في شهرها الخامس والتي انهارت داخل القاعة.

وقالت صحيفة (ذا أستراليان) إن عائلة وأصدقاء الملاكم ملأوا قاعة المحكمة، أول أمس الاثنين، فيما رفضت الأخيرة طلبًا تقدم به محامي الدفاع للإفراج عن عبدالله رغم تضمنه التزامًا من الملاكم بشروط صارمة.

Khoder Yaghi had been refereeing a First Grade match between #PadstowHornets and #GreenacreEagles at Padstow Park, in #Sydney on Friday.

A suspended player who had been watching the game then allegedly rushed at him leaving him with 3 missing teeth & a broken jaw! pic.twitter.com/pNRrLmQw2V

