“اتقِ الله وارحل”.. هجوم حاد على وزير الأوقاف المصري في مجلس النواب (فيديو)

شن أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري عبد المنعم إمام، هجومًا حادًّا على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس الثلاثاء، خلال جلسة توجيه طلبات إحاطة للوزير بشأن أوضاع الوزارة.

وقال النائب موجهًا حديثه إلى الوزير “سيادة الوزير لقد زاد شاكوك وقلّ شاكروك، فاتق الله وارحل”.

وأضاف “هيئة الأوقاف المصرية هي الهيئة الوحيدة في مصر، وبحسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تسير على مدار سنوات بالأساس النقدي وليس الاستحقاق، وهو ما يسبب خللًا في المصروفات والإيرادات يجعل حسابات الهيئة تخرج بأرقام على غير حقيقتها”.

وأضاف “الهيئة لديها 45 مليون جنيه (1.457 مليون دولار) مصروفات موضوعة في الأصول الثابتة في غير موضعها، والوزارة تتحايل في هذا الأمر”.

🛑النائب عبدالمنعم إمام يشن هجوما حادا على وزير الأوقاف pic.twitter.com/mUZVKloBk9 — Shorouk News (@Shorouk_News) May 2, 2023

وتابع “الوزير يفرض على الأئمة الغلابة إنه لازم يجيب حد أدنى من الصكوك، سواء كانت صكوك أضاحي أو صكوك إطعام، ومن لا يحقق الحد الأدني يُنقل إلى السلوم أو أسوان”.

وتابع “شفنا في تنظيم كأس العالم وبنشوف في دول إسلامية كثيرة، جمال الأذان وعذوبته، وروعة الخُطب، ولكن اليوم في مصر، ومع حكم الفقهاء بعدم جواز إن الألدغ يؤذن للصلاة أو يقيم شعائر أو يقيم صلاة جمعة، نجد ناس تؤذن للصلاة صوتها يُنفر الناس”، مستنكرًا ذلك، خاصة وأن مصر “بها أبلغ الناس في القراءات”، وفق تعبيره.

وأضاف “ما يحدث في الوزارة غير معقول وغير مقبول، وأتمنى أن تلغى الوزارة وتظل هيئة الأوقاف فقط وتضم المساجد للأزهر”.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد شنوا هجومًا حادًّا على وزير الأوقاف، بسبب تردي أوضاع الأئمة والمساجد وانتشار وقائع سرقة ونهب أموال في هيئة الأوقاف المصرية.

وطالب بعض النواب الوزير بتقديم استقالته من منصبه، الذي يشغله منذ نحو 10 سنوات، إثر فشله في إدارة العديد من الملفات الموكَلة إليه.