مواكب وهتافات فرح.. احتفالات حول العالم بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

احتفل أتراك مغتربون في الولايات المتحدة وأوربا ودول عربية وإسلامية، بنجاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي حُسمت لصالحه مساء الأحد؛ ليفوز بولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

وشهدت عواصم ومدن حول العالم، مساء الأحد، احتفالات بتقدم أردوغان في رئاسيات تركيا، إذ حصل على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية بعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع.





أمريكا

وإثر ظهور نتائج الانتخابات، جاب عدد من أبناء الجالية التركية بسيارتهم شوارع مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، واحتفلوا بفوز أردوغان حاملين علم بلادهم ورايات حزب “العدالة والتنمية” وصور الرئيس.

وانضم فلسطينيون إلى موكب الاحتفال في المدينة رافعين العلمين الفلسطيني والتركي، وهتفوا باسم الرئيس أردوغان تعبيرًا عن فرحهم بفوزه.​​​​​​​ وتكرر المشهد نفسه في نيويورك.





ألمانيا

وشكّل مئات الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين موكبًا بسياراتهم في شارع كورفورستيندام، رافعين الأعلام التركية. وردد المشاركون شعارات مؤيدة للرئيس أردوغان رافعين صوره ومطلقين أبواق السيارات تعبيرًا عن فرحهم.

مسيرات في عدة مدن حول العالم احتفالا بتقدم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال #قليجدار_أوغلو. pic.twitter.com/KPkjbYE2Li — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

واضطرت شرطة العاصمة إلى إغلاق بعض الطرق إثر الازدحام الذي شهده مركز المدينة بسبب الموكب. وفي كولن، تشكلت قوافل من سيارات المواطنين الأتراك في مركز المدينة معبرين عن فرحتهم مرددين شعارات مؤيدة للرئيس أردوغان، ومطلقين ألعابا نارية.

بريطانيا

وتجمع المئات من الأتراك في “هايد بارك”، أحد الأماكن الرمزية في العاصمة البريطانية لندن، احتفالًا بفوز أردوغان.





فرنسا

جاب موكب احتفالي لأتراك فرنسا، مدنًا عديدة، منها ستراسبورغ ورومورانتين -لانثيناي ومونتفيرميل.





كندا

شهدت شوارع العاصمة الكندية تورونتو و أونتاريو احتفالات بفوز أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.





سويسرا

في مدينة زيوريخ السويسرية، تجمع عدد كبير من الأتراك أمام مركز التنسيق الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وهم يرفعون أعلام تركيا دعمًا لأردوغان.

هولندا

احتفل المواطنون الأتراك في ساحة هوفلين وسط مدينة روتردام الهولندية، تعبيرًا عن دعمهم لأردوغان وهم يحملون أعلام تركيا.

السويد

تدفق عدد كبير من الأتراك إلى شوارع ستوكهولم السويدية، وتجول آخرون بسيارتهم للتعبير عن فرحهم، وبعد ذلك تجمعوا أمام السفارة التركية وأدّوا رقصات شعبية.

ألبانيا

عمت الاحتفالات معظم ساحات وشوارع العاصمة الألبانية تيران وميادينها الرئيسية، عقب إعلان فوز أردوغان. وخرج المواطنون الأتراك والألبان إلى الساحات والميادين احتفالا بالفوز، ورفع الحشود أعلام تركيا وألبانيا وجابوا الشوارع بالسيارات.





باكستان

خرج مواطنون أتراك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بسياراتهم إلى الشوارع، وشكّلوا موكبًا احتفالًا بفوز أردوغان.

وتجمّع الأتراك أمام جامع فيصل الذي يشكل أحد رموز المدينة، وشاركهم في الاحتفال مواطنون باكستانيون عبّروا عن دعمهم لأردوغان.

أذربيجان

احتشد مواطنون أتراك وأذريون في حديقة قريبة من سفارة أنقرة بالعاصمة باكو. ورفع المحتشدون أعلام تركيا وأذربيجان، وأطلقوا هتافات مؤيدة للرئيس أردوغان ورفعوا صوره، كما أطلقوا مفرقعات وألعابا نارية.

قطر

عربيًا، انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، مسيرات عفوية في منطقة “كتارا” احتفالا بفوز أردوغان، وحمل المشاركون الأعلام التركية مرددين هتافات الفرحة العارمة.

لبنان

وفي لبنان، شهدت مناطق عدة، الأحد، احتفالات ومواكب سيارة ابتهاجا بفوز أردوغان، حيث خرج مئات من اللبنانيين إلى ساحة التل المعروفة بـ”الساعة الحميدية” في مدينة طرابلس شمالي البلاد، حاملين الأعلام اللبنانية والتركية وصور الرئيس أردوغان، كما جابت السيارات شوارع المدينة.

وأطلقت عيارات نارية وأبواق السيارات في بلدات البيرة والكواشرة وعدد من بلدات الدريب في قضاء عكار ذات الغالبية التركمانية شمالي البلاد، كما تكررت المشاهد ذاتها بجنوب وشرق لبنان وفي العاصمة بيروت، حيث رفعت بعض المساجد التكبير احتفالًا بفوز أردوغان.

وفي بلدتي شبعا والهبارية على الحدود مع فلسطين المحتلة جنوبي لبنان، خرج العشرات بسياراتهم رافعين الأعلام التركية على وقع الأغاني الداعمة للرئيس أردوغان.