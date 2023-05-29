“ليجلسوا قليلا ثم يرحلوا”.. تركي يمازح سوريًّا على الهواء ويعانقه احتفالا بفوز أردوغان (فيديو)

مازح مواطن تركي في إسطنبول لاجئًا سوريًّا ثم احتضنه أثناء تغطية رقية تشيليك مراسلة الجزيرة مباشر الاحتفالات التي عمّت البلاد مع إعلان فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات.

وظهر السوريون وهم يحتفلون مع المواطنين الأتراك في المدينة الصاخبة بفوز أردوغان مساء الأحد، ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر أجواء الفرحة، وعلت أصوات الهتافات والغناء بالتركية.

ونقلت المراسلة فرحة أحد اللاجئين السوريين الذي قال إنه جاء للاحتفال مع إخوانه الأتراك وهتف باسم الرئيس أردوغان، فباغته مواطن تركي مطالبًا بأن يكمل حديثه، ليرد رفيقه بأن شعورهم هو شعور الأتراك نفسه وفرحتهم ذاتها، وأنهم سيبقون معهم.





وحين سألت رقية المواطن التركي: هل تريد أن يعودوا إلى سوريا؟ أجابها مازحًا “ليجلسوا قليلًا ثم يرحلوا بعد ذلك”، مؤكدًا “السوريون إخوتنا وها قد فاز أردوغان”.

وفي لفتة مميزة، بادر المواطن التركي بعناق اللاجئ السوري، وتلاحم الجميع مع أغنية بالتركية احتفالًا بفوز أردوغان وسط أجواء حماسية مبهجة.

وشهدت عموم تركيا وعواصم ومدن حول العالم، مساء الأحد، احتفالات بفوز أردوغان، إذ حصل على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية بعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع.